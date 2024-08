Pamela Díaz revela que mantiene relación secreta desde hace 12 años: “Nunca he podido dar el paso con él”

Una íntima confesión realizó este lunes Pamela Díaz en el reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, tras revelar un romance secreto que ha mantenido durante 12 años.

En una conversación con sus compañeras del reality de Canal 13, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola, “La Fiera” habló sobre un misterioso hombre con el que estaba “pinchando” afuera del encierro.

“Con quien estaba pinchando afuera, me debe odiar… Porque no quería… No es que no quería que entrara, pero tú cachas cuando estás como…”, comentó la animadora de “Hay que decirlo”.

Asimismo, detalló que “no estamos recién partiendo, llevamos como seis o cinco meses, nunca he podido dar el paso con él”.

A la vez, confesó que “cada vez que él termina con alguien, vuelvo y salimos. Y llevamos así años, si contamos todo, como 12 años”.

No obstante, Díaz reconoció que actualmente no tiene la intención de formalizar la relación con este hombre.

“Hoy depende de mí si doy un paso más. A veces pienso que sé que con él podría estar muchos años, muy contenta, pero no tengo ganas. Estoy tan feliz que no quiero enamorarme de nadie”, cerró.