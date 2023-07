Parlamentarios de oposición lanzan duras críticas a Jackson y piden su salida

Parlamentarios de oposición criticaron al ministro Giorgio Jackson tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte con documentos desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, acusando que el atraco podría tener relación con el Caso Convenios.



El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) emplazó a Jackson diciéndole “váyase del Gobierno, simplemente la gente no le cree y su gestión será recordada por el caso fundaciones, por el robo de computadores, por asignaciones directas”.



“La fe pública debe prevalecer y simplemente con este robo la gente ya no le cree, y es por eso que, como diputados de la UDI, en primer lugar, citaremos a la Comisión de Desarrollo Social al ministro Jackson a dar explicaciones y en segundo lugar presentaremos en las querellas que habíamos presentado por el caso fundaciones una ampliación, para poder analizar qué era lo que contenían estos computadores y la caja fuerte que fueron robadas desde el propio Ministerio”, indicó.



El diputado Andrés Jouannet, de Amarillos, afirmó que “llama la atención el robo de computadores en una oficina del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí fundamentalmente el tema de fondo es que se ha perdido toda autoridad política y justamente van y le pegan a un ministerio que está en el suelo, y está en el suelo porque tiene un grave problema de liderazgo desde hace tiempo”.



“Cuando Giorgio Jackson era ministro de la Segpres ese ministerio estaba muy débil, y se fortaleció con Ana Lya Uriarte, se fortaleció con Álvaro Elizalde. Hoy día tenemos un problema fundamental de liderazgo en el Ministerio de Desarrollo Social y, por tanto, en aquellos lugares que son vulnerables, sin autoridad política, los delincuentes van y eso es lo que ocurre”, sostuvo.



Añadió que “espero que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se llegue a los criminales, porque la verdad es que estos computadores van a comenzar a salir y ahí seguramente se va a saber quiénes están detrás de este robo”.



La diputada Marlene Pérez (UDI), presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, indicó que “es una situación muy lamentable, pero más lamentable aún es que genera un manto de dudas, y esto tiene que ver con el cuestionamiento que hoy tiene el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. No podemos hacer juicios al respecto porque hay una investigación en curso, pero evidentemente esto debe ser investigado a la brevedad”.



Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI), sostuvo que “es muy poco verosímil creer que un grupo de personas vestidas con overoles blancos se identifiquen como sobrinos del ministro Jackson, ingresen al Ministerio y puedan sacar 23 computadores. Aquí hay responsabilidades más allá de la persona que está en la puerta. No es verosímil la versión conocida hoy día por los medios, por eso tiene que haber una investigación profunda y que llegue a las responsabilidades que corresponden”.



El diputado Stephan Schubert (Ind.-Republicano) aseveró que “resulta bastante extraño el robo que sufrió el Ministerio dirigido por el ministro Jackson. Una caja fuerte robada desde un quinto piso, computadores personales y del Ministerio, en momentos donde se están haciendo investigaciones respecto a los traspasos a fundaciones y se está cuestionando al ministro y las acciones de este Ministerio”.



“Ya estamos en el momento donde es conveniente que el ministro entregue su celular personal, el del servicio y los computadores que utiliza él a la Fiscalía como señal de transparencia y para que esta pueda hacer una investigación y precaver cualquier otro eventual accidente, delito, pérdida o cualquier cosa fortuita que podría ocurrir”, añadió.



El legislador hizo un llamado “a todos los ministerios y Seremis involucradas en los casos fundaciones que respalden esa información. No vaya a ser cosa que también sufran algún accidente o evento extraño como el que ocurrió al ministro Jackson”.