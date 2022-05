Partido Republicano anunció acusación constitucional contra ministra Siches

La bancada del Partido Republicano informó la tarde de este martes que presentará una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, acusando que se ha “negado reiteradamente a aplicar y a hacer aplicar el derecho en nuestro país”.



El diputado de la colectividad, Luis Sánchez, aseguró que “están los argumentos suficientes” y explicó que de momento no se ha fijado un plazo para presentar el libelo. “Nuestros asesores jurídicos y legislativos están elaborando el documento de la acusación. (…) Creemos que a la vuelta de la semana distrital van a estar los antecedentes listos”, señaló.



Sánchez afirmó que “no puede ser que tengamos un ministro del Interior en nuestro país que no haga cumplir las leyes, que deje el terrorismo campear en La Araucanía, que deje a la delincuencia y al narcotráfico campear en las poblaciones y en los lugares más desamparados de nuestro país”.



Consultado sobre la postura del resto de las bancadas, el legislador indicó que “hemos conversado con distintos partidos, particularmente de Chile Vamos. Ellos tienen su posición, nosotros tenemos la nuestra, y se verá dentro de la Sala la posición de ellos ante Chile y ante sus votantes”.



Tras recordar que Chile Vamos no respaldó la interpelación contra Siches tras su falida visita a Temucuicui, el parlamentario indicó: “Personalmente, creo que (Chile Vamos) han tenido una posición muy cambiante, que no genera mucho espacio para la confianza, incluso respecto de estos temas. Por eso, nosotros hemos preferido presentar esta acusación constitucional por nuestra cuenta”.



Por su parte, el diputado Mauricio Ojeda indicó que “la ministra debe dar explicaciones al país. No es posible, que en todo el territorio nacional, nos veamos enfrentados a la delincuencia, al sicariato, al narcotráfico. Carteles de la droga instalados en Chile, y hay inacción”.



“Que más decir de lo que pasa en la Región de La Araucanía, que es lo que pasa en todo Chile. (…) ¿La ministra se ha reunido con una sola víctima del terrorismo, con una persona que le hayan quemado la casa, con una persona que le hayan matado un familiar? Con nadie”, criticó.



Sobre las causales, el diputado Stephan Schubert apuntó a que “se está trabajando en el documento, pero las causales son no aplicar las normas que la Constitución y las leyes establecen. La autoridad tiene esas normas constitucionales, y el Gobierno no las ha aplicado hasta este momento”.



“Lleva dos semanas discutiendo un intento de una modificación constitucional, en circunstancias que las herramientas las tiene. No aplicó la ley y la Constitución, nosotros sí estamos dispuestos a aplicarlas”, sentenció.



Según informó La Tercera, la colectividad presidida por el senador Rojo Edwards habría recibido presiones la mañana de este martes desde Chile Vamos para que no se presentase la acusación.