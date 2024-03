Pato Torres acusa problemas económicos por su edad: “Quiero arreglarlo, pero no me dejan”

El famoso actor nacional, Patricio Torres, dio a conocer en una reciente entrevista un complejo problema económico que está enfrentando, situación que tiene relación con su edad.

En una conversación con el programa “Emprendidos”, de Tevex Televisión, el intérprete realizó un duro descargo, y mencionó que “el sólo hecho de sentir que ya tienes 70 años y que hay ciertas exigencias para muchas cosas, por ejemplo (…), para ponerse al día en tus cuentas y en las deudas que tú tienes que cumplir”.

En este sentido, acusó que “vas a pedir un crédito y no te lo dan porque tienes 70 años. Tú dices, ‘¿cómo arreglo esta situación?’ Quiero arreglarlo, pero no me dejan”.

Además, debido a lo anterior, comentó que se atrasó en dos cuotas de su crédito hipotecario, y a la vez, indicó que el banco no le permite renegociar su deuda.

Por último, Torres concluyó diciendo que “Chile no está hecho para tener a gente adulto mayor que está vigente, que está con trabajo, que está haciendo cosas, menos para los jubilados”.