Paul Vásquez arremete contra Luis Slimming por polémico chiste en Viña 2024: “No era necesario”

El reconocido comediante, Paul Vásquez, arremetió contra al también humorista, Luis Slimming, luego del chiste que realizó este último el martes en el Festival de Viña del Mar 2024, donde hizo referencia a su pasado de adicciones.

Durante su exitoso show, Slimming comentó que “un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”.

En este sentido, Vásquez, en una conversación con el programa de farándula “Zona de Estrellas”, fue consultado por dicho chiste, y lanzó un duro mensaje contra el apodado “Don Comedia”.

“Aparte de ser papá, soy abuelo. Yo tengo tres nietos, yo soy el único autorizado de contarle la historia a mis nietos y a mis hijas menores. Es eso”, manifestó, según consignó La Cuarta.

Además, mencionó que “ahora, el problema lo van a tener ellos en el colegio. ‘Oye, así que tu papá se gastaba 800 lucas’ (les van a decir), además el cálculo matemático que hizo fue con datos falsos”.

“Hace 21 años que estoy limpio y yo tuve que haberle contado esa historia a mis nietos, no él”, añadió.

En la misma línea, planteó que “el humor está permitido, pero no aludiendo a problemas que pasaron. Él tiene rutina, no era necesario. Se dio el gusto y la hizo, qué bueno que le vaya bien. Yo hago humor y me río de todo, pero jamás he ocupado una tragedia de un comediante para hacer humor”.

“Ya se cocinó, ya está hecho. Y con eso de decir que soy un buen comediante y buen bombero, la gente ya lo sabe. No era necesario tratar de limpiarse”, sentenció.