Paulina Nin se refiere a su polémico cruce con Jordi Castell en “Top Chef VIP”: “Me aburrió, por eso exploté”

Durante esta semana ocurrió un tenso momento en el programa de Chilevisión “Top Chef VIP”, después de que Paulina Nin reaccionara molesta con Jordi Castell en una prueba, por la forma en que el fotógrafo manipuló un soplete para dorar unas empanadas.

En ese momento, Castell comenzó a jugar con el artefacto, y provocó que saliera una gran llama, y la comunicadora, al ver esa situación, comentó que “oye, es tonto este hu… por la conch… Ya estoy hasta aquí”.

Bajo este contexto, la exconductora del Festival de Viña decidió abordar el tema en sus redes sociales, donde se refirió a los motivos de su reacción, y aclaró que “el cuento con el Jordi no tiene nada de pelea de personas, ni nada”.

“Cuando uno está en ese estudio, está cocinando. Se manejan cuchillos, corren con una olla, bajan con un sartén con aceite, en fin. Jordi pidió un soplete para las empanadas, y resulta que en un minuto determinado, cuando le dijeron: ‘¿Para qué quieres un soplete?’, le hizo así al camarógrafo”, añadió, mencionando que el panelista de “Tal Cual” apuntó con el objeto al profesional.

Asimismo, aseguró que lo anterior afectó “a la cámara, al camarógrafo, sopleteó varias veces para todas partes, y la verdad que yo estaba muy cerca y me aburrió”.

“Es una actitud que de repente es de juego, pero no se puede jugar en una cocina donde se tienen elementos peligrosos para las personas. Cuando yo digo que doy respeto y espero respeto, me refiero a eso”, indicó.

En tanto, concluyó diciendo que “es como un cabro chico, me encanta, no le tengo mala para nada, pero me aburrió y por eso exploté, por la gente que ustedes no ven. Sigo siendo tan amiga como antes de Jordi Castell”.