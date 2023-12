Paulina Urrutia reaparecerá en televisión: “Me siento una mujer agradecida”

Canal 13 estrenará este sábado (17:30 horas) un nuevo capítulo del programa “Chile lindo, el país que soñamos”, en el cual estará como invitada la actriz nacional, Paulina Urrutia, quien abordará su historia de amor con Augusto Góngora, y se referirá al éxito del documental “La Memoria Infinita”.

En compañía de la conductora del espacio, Sol Leyton, Urrutia recorrerá la localidad de Peulla, ubicada en una alejada orilla del lago Todos los Santos, en la Región de Los Lagos; y durante este especial viaje, abordará diferentes temas.

Según consignó Página 7, la actriz comentará sobre el origen del documental de Maite Alberdi que “fue algo muy especial. Yo hacía clases en una universidad y, como se ve en la película, todas las actividades que yo hacía, las hacía con Augusto”.

“Se nos ocurrió hacer una capacitación, a la cual fue Maite (Alberdi) y Augusto estaba de alumno, entonces ella quedó impresionada por ver a Augusto siendo parte e integrado. Creo que ahí se le ocurrió la idea… y cuando ella lo propuso, el que dijo que sí quería”, añadió.

Por otra parte, expresó su sorpresa al reconocer que “a mí lo que más me ha impresionado es que a la gente joven le guste, se fascinan con esta película, lo único que ve es la historia de amor. Es una cosa muy extraña, porque es una historia de dos personas mayores. Y uno dice, ‘pero ¿qué es lo que ven?’. Y claro, ven amor, efectivamente ven amor”.

“Son las cosas más duras, más difíciles, ahí está realmente el amor. Descubrirnos, complementarnos y estar el uno para el otro, y yo creo que eso es lo que siente la gente joven, sienten que es posible amar con esa intensidad”, indicó.

Asimismo, respecto al fallecido periodista, subrayó que “Augusto me regalaba permanentemente el placer, el placer de la vida, no el deber ser, sino que el placer de la vida, que es lo que más me cuesta, porque es prestado. Eso es lo que más me cuesta tener, porque en el fondo yo lo paso bien, pero está primero lo que tengo que hacer, está primero el deber”.

Consultada sobre sus sueños a futuro, señaló que “soy muy mala para soñar… tengo un nivel de cansancio que no lo tengo consciente aún y que en el fondo lo único que quiero ahora es descansar y parar un rato. A lo mejor ahí, cuando me detenga, puedan surgir los sueños y las ganas”.

“Me siento plena, escuchada y respetada, y creo que una de las cosas más frágiles de la vida es la necesidad que todos tenemos de sentirnos queridos, y yo creo que soy una persona que ha recibido mucho cariño en la vida, entonces, ¿qué más puedes pedir? Me siento una mujer agradecida y muy tranquila conmigo misma, porque siento que he hecho las cosas bien”, sostuvo.