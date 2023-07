PDI descartó secuestro denunciado por nochero en Chicureo: Solo escuchó voces

La PDI descartó un secuestro tras la denuncia realizada este lunes en la mañana por un nochero del centro comercial Aldea Santa Luz de Chicureo. La policía civil estableció que el testigo sólo escuchó voces.



De acuerdo al testimonio del nochero, un BMW negro había interceptado a una camioneta, luego tres sujetos secuestraron al conductor y lo subieron al vehículo para finalmente escapar con rumbo desconocido.



Tras la denuncia efectuada a Carabineros, la Fiscalía Centro Norte determinó que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI indagara lo ocurrido.



El jefe de la BIPE, subprefecto Hassel Barrientos, declaró que, en primera instancia, se tomó por seria la acusación, ya que “este denunciante incluso da características de un vehículo coincidente con un vehículo encargado por robo el día anterior”.



Sin embargo, tras revisar imágenes de cámaras de seguridad, “se logró establecer información que no era coincidente con la primera información entregada por el denunciante”.



Barrientos añadió que se cotejó la denuncia con los videos grabados en la intersección de avenida Chicureo con Los Ingleses, donde se habría producido el secuestro. Sin embargo, no se grabó hecho alguno.



Asimismo, se revisó si hubo denuncias por secuestro, o delitos similares en el sector, como una encerrona, lo que tampoco dio resultados positivos.



Por lo mismo, se le volvió a tomar declaración al nochero, quien reconoció que “solamente escuchó voces y pasar vehículos, pero no una dinámica que correspondería a un secuestro”, concluyó Barrientos.