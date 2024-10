PDI inicia sumario a escoltas de Monsalve por no seguirlo el día de la denuncia

Tras la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la Policía de Investigaciones (PDI) determinó iniciar un sumario administrativo para aclarar por qué la exautoridad estuvo sin su dispositivo de seguridad la noche en que habría cometido el presunto delito sexual.



Según consigna La Tercera, fue el propio director general de la institución, Eduardo Cerna, quien confirmó el viernes pasado que Monsalve se desplazó sin escoltas el 22 de septiembre.



Desde La Moneda, Cerna explicó que informó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre el caso, comunicándole el martes la apertura de “una investigación por delito sexual, cuyo alcance será determinado durante la indagatoria, y que involucraba al subsecretario”. Además, mencionó que ya se habían iniciado ciertas acciones debido a la relación constante que Monsalve mantenía con la PDI.



Si bien esta se encarga de la seguridad de los miembros del gabinete, Cerna aclaró que Monsalve se movió de manera independiente el día de los hechos, sin el acompañamiento de escoltas.



“Los escoltas deben estar disponibles de forma permanente, pero no pueden obligar a la autoridad a utilizarlos”, detalló Cerna, añadiendo que es posible que en algún momento Monsalve decidiera prescindir de sus escoltas.



Según La Tercera, a la luz de los hechos, no pocos se preguntaron qué pasó con los escoltas del entonces exsubsecretario. Esto, entre otras cosas, porque su rol es vital -justamente-, en el ámbito de la lucha contra la delincuencia.



En estricto rigor, y en base al relato de la víctima, ,muchos se preguntan qué hacía Monsalve la noche de un domingo solo, en el centro de Santiago, bajo los efectos de importante consumo de alcohol y trasladándose en un taxi, como refiere la denuncia.



Esto último, ya que la funcionaria detalla una conversación que tuvo con su jefe antes de abandonar el hotel, el lunes 23 de septiembre al mediodía, en que él le señala que también tenía una laguna mental y que, si se acordaba de un episodio con un taxista, cuando ella había querido bajarse del auto y que él y el chofer la habían retenido.



Conocedores de lo que ocurrió ese fin de semana sostienen que fue el propio Monsalve quien el sábado 21 de septiembre durante la noche despachó a sus escoltas que lo dejaron en el Hotel Panamericano. Les habría dicho que volvieran a hablar el lunes a primera hora, ya que ese domingo iba a descansar.



El sumario entonces, comentan en la PDI, es justamente para establecer si se cumplieron los protocolos y si los detectives podían imponerse y no hacer caso a la autoridad que explícitamente les pidió no seguirlo.



CONTINUIDAD DE JEFA DE INTELIGENCIA EN EVALUACIÓN



Otro antecedente relevante, agrega La Tercera, tiene que ver con la declaración prestada a la Fiscalía Centro Norte por la prefecta inspectora de la PDI Cristina Vilches. La detective es actualmente la jefa de Inteligencia de la policía civil y habría sido a quien Monsalve contactó para que efectivos de esa rama acudieran al restaurante Ají Seco y al Hotel Panamericano donde se hospedaba y así registrar las cámaras de la tarde-noche del 22 de septiembre.



Se trata de una mujer de confianza de la anterior administración que corresponde al hoy imputado exdirector general, Sergio Muñoz, formalizado por entregar información de causas reservadas al penalista Luis Hermosilla, hoy preso por delitos de corrupción.



¿Por qué Vilches habría accedido a las diligencias? La respuesta, agrega La Tercera, es porque Monsalve activó mecanismos de inteligencia en los que ella no podía entregar antecedente alguno, ni siquiera a su jefe el director Eduardo Cerna.



Sólo el martes 15 de octubre, cuando personal de otra brigada enviada por el fiscal Xavier Armendáriz al hotel, se reveló que las imágenes ya habían sido incautadas con anterioridad a la denuncia estampada el 14 de octubre.



Fue en ese momento que Cerna le comunicó a la ministra del Interior de lo que estaba ocurriendo. Sin entrar en detalles, le dijo que el subsecretario, y jefe policial, era blanco de una investigación por delitos sexuales y -además-, que había invocado la Ley de Inteligencia para revisar cámaras. Esto último, el director general de la PDI no lo supo hasta esta semana.