Pedro Pascal no pudo entrar a exhibición de arte en su honor: La galería estaba cerrada

El actor chileno del momento, Pedro Pascal, quien deslumbró a las audiencias con su interpretación de “Joel Miller” en la adaptación de HBO de “The Last Of Us”, formó parte de una exhibición de arte en una galería de Londres dedicada a su persona, pero, para su mala fortuna, no pudo ingresar porque estaba cerrada.

El interprete acudió al lugar en compañía de su amigo Russel Tovey, pero el establecimiento se encontraba cerrado. Al enterarse de la noticia, desde la galería comentaron que se encuentran “mortificados” y aseguraron que le enviarán un regalo como disculpa.

La exhibición, titulada “ADHD Hyperfixation & Why It Looks Like I Love Pedro Pascal” (Hiperfijación con TDAH y por qué parece que amo a Pedro Pascal), está siendo exhibida en la Galería de Arte Rhodes en Margate, Londres.

La exposición está compuesta por cerca de 14 piezas que mezclan bocetos y pinturas de la artista Heidi Gentle Burrel.