Pedro Pascal podría declarar en el caso de Gina Carano contra Disney

El actor chileno Pedro Pascal, protagonista de la exitosa serie de Disney+, “The Mandalorian”, podría formar parte del conflicto legal que mantiene la actriz Gina Carano con la compañía debido a su polémico despido de la producción.

Según consignó The Hollywood Reporter, recogido por La Cuarta, el intérprete nacional podría ser llamado a declarar en el caso, al igual que importantes nombres relacionados al mundo de “Star Wars”, como Jon Favreau, Kathleen Kennedy y el exdirector ejecutivo de Disney, Bob Chapek.

De acuerdo con el citado medio, Carano, quien en 2021 protagonizó una serie de polémicas publicaciones en redes sociales, entre las que destacan comentarios contra la vacuna del Covid-19 e insinuaciones sobre que las elecciones presidenciales de 2020 fueron un “fraude electoral”, habría señalado sus nombres como posibles testigos del caso.

La situación con Disney terminó de ebullir luego de que la actriz publicara un meme donde comparaba tener opiniones políticas diferentes con ser judío en la Alemania nazi.

Entre otros temas que toca el documento judicial presentado el 26 de julio, se plantean tópicos como si Carano aún estaba bajo contrato el 10 de febrero de 2021, fecha en la que fue despedida de la compañía.

Asimismo, Favreu, creador de la serie encabezada por Pascal, deberá testificar sobre si Disney aceptó los planes para la realización de “Rangers of the New Republic”, producción spin-off que contemplaba a Carano como uno de los personajes principales.