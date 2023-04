Perú decreta estado de emergencia en sus fronteras para controlar a migrantes

La secretaria general de la colectividad, María José Hoffmann, emplazó a Piergentili: “Que la desesperación no te lleve a la falta de respeto. El senador Jaime Guzmán fue asesinado cobardemente y no se merece esta ofensa gratuita”. La timonel del PPD dijo que “lamento que el mensaje, la forma audiovisual con que este mensaje quiso enviarse no haya sido el correcto”, agregando que ya tanto Macaya como Hoffmann, “tienen mis disculpas, ya se las expresé personalmente”.