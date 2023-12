Placebo confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

La banda británica Placebo tiene previsto regresar a Chile para actuar en el Movistar Arena el 20 de marzo de 2024, donde presentarán su octavo álbum, “Never Let Me Go”, el cual ha cosechado sencillos como “Try Better Next Time”, “Happy Birtday in the Sky” y “Surrounded By Spies”.

De esta manera, la agrupación liderada por Brian Molko volverá a presentarse en territorio nacional luego de sus últimas dos visitas en 2010 y 2014. La preventa exclusiva para clientes Banco Chile comenzará el martes 5 de diciembre a partir de las 12:00 horas a través de la plataforma Puntoticket.

Asimismo, la venta general dará inicio el próximo jueves 7 de diciembre en el mismo horario.

Placebo, formada en 1994, es reconocida como una de las bandas más relevantes en la historia del rock alternativo británico. Su mezcla de elementos del rock, postpunk y el gótico, le han hecho coleccionar álbumes que forman parte de la memoria de diferentes generaciones.

Su estatus como ícono y referente musical perdura gracias al carisma distintivo de sus integrantes, Brian Molko y Stefan Olsdal.