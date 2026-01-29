Home Tendencia "planes divertidos para disfrutar de días de lluvia en ...

Planes divertidos para disfrutar de días de lluvia en casa

Quedarse en casa no es sinónimo de aislarse socialmente, coger el teléfono, actualizar las redes sociales, echar una partida de blackjack e irse a dormir. Hay muchas opciones de planes para hacer en sitios bajo techo, aprovechando la comodidad que supone estar con ropa cómoda.

Con el frío y la lluvia a veces no motiva arreglarse, elegir un restaurante y salir a la calle a cenar, dar una vuelta o tomar algo. Pero no salir de casa no significa aburrirse, sino convertir un viernes o sábado frío en casa en un plan divertido y perfecto para disfrutar con la familia, la pareja o los amigos. Además, es una forma perfecta para ahorrar dinero para cuando vuelva a salir el sol y el único plan que seduzca sea estar en la calle brindando con amigos o haciendo deporte al aire libre.

Cuando el mal tiempo no acompaña, la creatividad es la clave de cualquier éxito. Solo hay que dejar volar la imaginación y proponer ideas nuevas y planes alternativos con amigos.

Planes divertidos en casa con amigos

Sin duda alguna, organizar un plan en casa con amigos es un plan perfecto para desconectar de la rutina laboral de la semana y de las responsabilidades. No hay que ir a un restaurante de lujo o a la terraza de un local de moda para disfrutar.

Cine en casa

Ir al cine siempre ha sido un plan increíble, sobre todo para los días fríos y de lluvia. Pero otra opción es montar el cine en casa, más íntimo y divertido.

Una idea es elegir una película o alquilar algún estreno en plataformas de streaming y preparar una velada teniendo en cuenta los intereses y gustos de los invitados. Se puede crear una especie de cine en el suelo con colchones, cojines y mantas; la idea es disfrutar de un momento compartido con quienes más quieres entre risas y comentarios de la película en cuestión. Una opción es ir eligiendo cada semana una de las 100 mejores películas de la historia para ver todos los clásicos que han hecho historia en el cine.

Prepara una cena especial

¿A quién no le gusta disfrutar de una cena rica y sin salir de casa? Si hay invitados se puede optar por celebrar una cena de colores, de iniciales o de países. El objetivo es repartir países o elegir la inicial del nombre de cada asistente y en base a eso cada uno prepara un plato sorpresa que no presenta hasta la noche de la cena.

Es algo muy divertido y fácil de preparar, porque desde que se hace el sorteo cada uno dedica tiempo a pensar cómo sorprender al resto. Al final es una actividad donde se demuestra el cariño y la importancia de pasar tiempo con amigos y familia y por eso se dedica tiempo a preparar la cena.

Noche de juegos de mesa

Los juegos de mesa siempre han sido el mejor pasatiempo y lo siguen siendo. Es un plan acorde a los gustos de todos los públicos y que puede adaptarse en función del tipo de invitados: no es lo mismo jugar con amigos, que con compañeros de trabajo o con familia.

Hay miles de opciones, desde las más antiguas como el parchís, el dominó, la oca, el bingo o los juegos de cartas; hasta opciones más novedosas como la jenga o el Dixit. La única finalidad de una noche de juegos de mesa es pasarlo bien y crear recuerdos inolvidables, así que el juego en cuestión es lo que menos importa.

Planes para disfrutar con uno mismo

Al igual que estar con amigos y familia es importante, pasar tiempo con uno mismo también lo es; incluso más. Por eso una opción es crear un espacio de descanso óptimo donde sientas seguridad y paz para poder disfrutar de una película o simplemente escuchar música y escribir un diario.

