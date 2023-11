Por comentario sobre su expareja: Daniela Castro protagonizará tensa discusión con Luis Mateucci en “Tierra Brava”

Un tenso momento se vivirá este domingo en el próximo capítulo del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, pues Daniela Castro sostendrá una fuerte discusión con su compañero Luis Mateucci.

De acuerdo al adelanto compartido por la exseñal católica, la ganadora de la primera temporada de “MasterChef Chile” protagonizará el duro intercambio de palabras, después de realizar una broma al argentino, expresando que él era “mantenido” en nuestro país por Daniela Aránguiz.

Lo anterior, provocará la molestia de Mateucci, que mientras está acostado con “Chama”, mencionará a Pascual Fernández, quien hace unos años sostuvo un romance con Castro, el cual terminó en malos términos.

“Yo hago más cosas que eso. Yo no me hice conocida por eso”, señaló Daniela, según las imágenes del avance.

Por su parte, el trasandino dijo que “tú me nombras a mi ex… yo no apañé a nadie (Pascual)”, y Castro insistió en que “acabas de decir ‘pobre Pascual’, y tú mismo sabes que él fue agresivo y me gritó”.

Luego, la influencer manifestó que “¿Por qué te pica todo esto? Yo solamente te digo que estás apañando a un agresivo, que tú mismo me reconociste que era agresivo”.

“Y vos me estás diciendo ‘Daniela te mantiene’. Y yo porqué no te voy a poder decir ‘pobre Pascual’. Vos me mencionaste, loco. Eso es lo que vos dijiste”, indicó el trasandino, y finalmente, después de un extenso intercambio de palabras, Daniela abandonará la habitación, mientras “Guarén” y Pamela Díaz también encaran a Mateucci.