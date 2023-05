Por privilegiar jugar en Chile: Gerente de la ANFP revela que se desechó opción de una gira de amistosos en EEUU

“A mí me ha sorprendido que en el último tiempo uno escucha -me parece algo patético- llamados a la derecha, que los republicanos se porten así, que hagan esto otro y lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer nosotros. Y esa pregunta no se contesta diciendo que vamos a ratificar el programa, es un poco más contundente que eso”, sostuvo Osvaldo Andrade en entrevista con Radio Biobío.