Transportistas de Tarapacá anuncian que convocarán a paralización: no descartan cortes de ruta

Los transportistas de la Región de Tarapacá confirmaron este miércoles la convocatoria a una paralización, que podría incluir cortes de ruta. Esto en protesta por el sostenido aumento en el precio de los combustibles.



Según Radio Biobío, la medida fue acordada en una reunión que reunió a nueve asociaciones de camioneros, las que representan a más de 800 conductores de la zona.



De acuerdo con los dirigentes, la movilización responde a la presión que las alzas han generado en la rentabilidad del sector. “La paralización responde a la preocupación del sector por el impacto económico que han generado las alzas en los combustibles. Situación que no ha sido traspasada en su totalidad a las empresas mandantes, afectando directamente la rentabilidad de nuestras operaciones”.



Los transportistas exigieron medidas concretas para mitigar el incremento de los costos y advirtieron que la protesta podría intensificarse si no reciben respuestas claras. “La movilización podría escalar en intensidad si no se obtienen respuestas concretas”.