Por “problemas de logística”: Suspenden show de Marcianeke en el Movistar Arena

Durante las últimas horas de este lunes se dio a conocer que el concierto que realizaría el artista urbano, Marcianeke, el próximo 6 de junio en el Movistar Arena, fue suspendido por “problemas de logística”.

La información fue revelada en un comunicado, al cual accedió T13, y por ahora, no se han entregado detalles en torno a la reprogramación del show, llamado “I am The Corte”.

“Lamentamos informar que, debido a problemas de logística, se suspende el concierto que el artista nacional Marcianeke realizaría el jueves 6 de junio en Movistar Arena”, manifestaron en el comunicado.

Asimismo, señalaron que quienes adquirieron boletos para el recital, podrán solicitar la respectiva devolución del dinero en el sistema PuntoTicket.

Cabe destacar que, según consignó el citado medio, se esperaba que este concierto tuviera un lleno total, ya que las entradas estaban agotadas en PuntoTicket. Por su parte, hasta el momento, el cantante no se ha referido a la suspensión del show.