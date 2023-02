PPD ratificó que se mantiene por las dos listas

El Partido por la Democracia (PPD) confirmó que enfrentarán los comicios del Consejo Constitucional en una lista con su conglomerado, el Socialismo Democrático.



En la tarde de este jueves, la presidenta de la tienda, Natalia Piergentili, dijo que “el PPD no definió ir en una lista u otra. No definió que haya un quiebre a la unidad de los partidos que sustentan la base de apoyo del Gobierno. Lo que hizo el PPD fue plantear con qué aliados sentía que concurría de mejor manera a esta elección para ampliar la base social y política del Gobierno”.



“Queremos conquistar votos del Rechazo. Queremos que mucha gente que siempre confío en la centroizquierda como un espacio de construcción de bienestar, vuelva a confiar en este espacio para ampliar la base del Gobierno y para ampliar también la masa crítica que está apoyando todas las reformas del Gobierno”, agregó.



En esa línea, la timonel del PPD afirmó que “la lealtad con el Gobierno del Presidente Boric no está en cuestión. Muy por el contrario, esta definición electoral corresponde a la convicción de ampliar esta base de apoyo”.



Para el PPD el foco “no están ni en las dos listas ni en la discusión o dramatización de esta definición; siguen estando en seguridad, en pensiones y en la reforma tributaria. También, por cierto, en la posibilidad de construir acuerdos más allá de nuestras fronteras para lograr estas reformas”.



Piergentili abordó la inclinación del Partido Socialista por ir a la elección en una sola lista, y la posibilidad de que se unan a la de Apruebo Dignidad. Al respecto, señaló que “para nosotros el Socialismo Democrático sigue siendo un espacio de reflexión y de construcción política y creemos que si los socios del PS toman un camino de alianza para esta elección en particular no se convierte en la muerte del Socialismo Democrático”.



“Nosotros creemos que vamos a seguir trabajando con nuestros socios porque tenemos una construcción histórica, valórica, ideológica, pero que en esta coyuntura han tomado caminos distintos para hacer una alianza electoral. Pero las alianzas políticas, la conversación y la construcción es algo que no se borra con una elección”, sostuvo.



En vista de lo anterior, ahora resta que el PS dé a conocer su postura oficial para los comicios del 7 de mayo: si se sumará a la lista de Apruebo Dignidad, o bien se acoplará a su conglomerado, el Socialismo Democrático.