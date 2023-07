Preocupación por el estado de la modelo argentina Silvina Luna: “No tiene fuerzas para respirar sin la ayuda mecánica”

La modelo argentina Silvina Luna, quien se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el pasado 13 de junio, permanece con un delicado estado de salud, y en las últimas horas, su círculo cercano entregó una preocupante actualización en torno a su condición.

La también actriz se encuentra internada debido a la detección de una bacteria que afecta a sus pulmones, lo que ha desencadenado en un complejo cuadro con diferentes avances y retrocesos diariamente.

Bajo ese contexto, la modelo habría presentado una ligera mejoría el pasado lunes, y frente a esa situación, el equipo médico que la está tratando habría internado sacarle su respirador, acción que sufrió un duro revés, según informó este martes el periodista y amigo de la modelo, Ángel De Brito.

Mediante su cuenta de Twitter, el comunicador anunció que “últimas noticias sobre Silvina Luna: Intentaron nuevamente quitarle el respirador, pero debieron dar marcha atrás porque no tiene fuerzas para respirar sin la ayuda mecánica”.

Por su parte, diferentes expertos aseguran que Luna podría padecer el Síndrome de Asia, lo que tendría relación con la cirugía de aumento de glúteos que se realizó en el año 2010, y que le produjo problemas renales.

Concretamente, este cuadro se presentaría en pacientes que reciben una alta cantidad de metacrialto, material que utilizó en su momento el médico Aníbal Lotocki cuando operó a la modelo.

En una conversación con La Nación Argentina, el cirujano plástico Michael Guibert, miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, precisó que este “es un síndrome inflamatorio, una respuesta autoinmune que genera el organismo para defenderse de la sustancia. Reacciona muy fuerte para defenderse”.

Asimismo, indicó que “no hay un estudio previo para saber si el paciente lo va a desarrollar. Sin embargo, sí está demostrado que si el paciente tiene predisposición genética, no lo va a desarrollar si no hay un agente que lo esté desencadenando. El problema no es la predisposición genética del paciente, sino el uso de un material que no está indicado, en las cantidades que se usó. Es incomprensible. Increíble, que esto siga ocurriendo”.