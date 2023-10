Presidente Boric defiende el “tremendo trabajo” de ministra Tohá por avanzar en agenda de seguridad

El Presidente Gabriel Boric defendió el trabajo realizado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en materia de seguridad y aseguró que se ha logrado “encausar” la crisis de delincuencia con la que asumieron.

En el marco de su gira por la Región de Coquimbo, el Mandatario sostuvo que “los tipos de delincuencia han evolucionado de manera muy vertiginosa, dejando off-side muchas veces a los Estados, pero las instituciones y en Chile afortunadamente tenemos instituciones fuertes y queremos seguir fortaleciéndolas para hacer frente a esto que no reconoce ningún tipo de frontera y no tienen códigos morales, muchas veces”.

En ese sentido, explicó que “se está haciendo mucho en materia de seguridad” y aseguró que la ministra Tohá “tiene que ir al parlamento permanentemente a defender la agenda de seguridad cuando nos están diciendo que acá no se está haciendo nada, y no es cierto que no se está haciendo nada, no es cierto”.

“Me consta el tremendo trabajo que ha hecho la ministra del Interior para poder sacar adelante esta agenda y de verdad lo destaco”, acotó.

Asimismo, el Jefe de Estado manifestó que “asumimos el país con una crisis en materia de delincuencia que en un momento parecía desbordante y yo creo que hemos logrado encauzarla, siguen habiendo muchos problemas”.

“Acá no quiero minimizar desde ningún punto de vista, pero acá creo que es bastante claro que tenemos un Gobierno y en este caso en materia de seguridad encabezado por la ministra del Interior, que le ha tomado las riendas al asunto y que estamos enfrentándolo con mucha decisión y convicción”, complementó.

Por otro lado, el Presidente comentó acerca del hallazgo de osamentas humanas en una oficina del Ministerio de Justicia y señaló que el ministro Luis Cordero “se reunió con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y también con las agrupaciones familiares de Cerro Chena, de Paine, de Linares, lo que fue muy valorado por las agrupaciones considerando la sensibilidad propia de este tema ante la sospecha de que estas osamentas puedan ser de eventualmente alguna persona desaparecida”.

“El ministro se reunió con las agrupaciones y como informó además el ministro, la PDI ya está haciendo las diligencias correspondientes con el Servicio Médico Legal. Y según la data que recabe del Servicio Médico Legal y que además tiene hace poco nueva directora Marisol Prado, una doctora comprometida con las causas de derechos humanos que no me cabe ninguna duda que va a ser una buena pega, se va a traspasar la competencia a los jueces de dedicación exclusiva de derechos humanos”, detalló.

De esta forma, el Presidente realizó un llamado a evitar las “especulaciones” y recalcó que “en la medida en que haya más información, que le vamos a poner todo el trabajo y el empeño para que así sea, las estaremos comunicando prudentemente por los canales que correspondan”.