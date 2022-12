Presidente Boric entregará este miércoles nueva propuesta para fiscal nacional

El Mandatario cuestionó este martes que "el debate respecto a la Fiscalía Nacional no ha estado a la altura de lo que esperan los ciudadanos, esto no se trata de lo que más le interesa a un Senado o si este es un gallito para el Gobierno o no. La pregunta es cómo fortalecemos la persecución del delito, ese debiera ser el centro del debate, no quién gana o quién pierde de los políticos, ahí debiera estar nuestra principal preocupación, en esa línea estamos actuando".