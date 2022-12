Senado rechazó nominación de José Morales como fiscal nacional

El Senado rechazó la tarde de este miércoles la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional. El candidato del Gobierno recibió 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, por lo que no consiguió el respaldo de 2/3 de los senadores en ejercicio -33 votos- para transformarse en el nuevo timonel del Ministerio Público.



Los rechazos fueron de Karim Bianchi (Indep), Fabiola Campillay (Indep), Juan Castro (Indep-RN), Iván Flores (DC), Rodrigo Galilea (RN) y Esteban Velásquez (FRVS).



De esta manera, no fue suficiente el informe negativo que Morales había recibido por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde expuso frente a su labor investigativa en casos controversiales como el Basura o el fraude en Carabineros.



Ahora la Corte Suprema deberá completar la quina de postulantes con un nuevo nombre, para que el Presidente Gabriel Boric vuelva a realizar una propuesta ante la Cámara Alta. De momento, el fiscal nacional subrogante sigue siendo Juan Agustín Meléndez.



Morales había sido escogido por Boric de una lista compuesta por el fiscal de Aysén, Carlos Palma; la jefa de la unidad Jurídica y de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera; y los abogados Ángel Valencia y Rodrigo Ríos, aunque este último se había bajado voluntariamente por “problemas personales”.



Cuando fue nominado por el máximo tribunal, Morales contó con 17 votos, siendo la primera mayoría junto a Ángel Valencia. También había participado en la carrera por la Fiscalía Nacional en 2015, donde perdió con Jorge Abbott.



Morales se desempeña como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Santiago Norte. Es abogado de la Universidad Central y está diplomado en Derecho Penal, en Seguridad y Defensa, en Derecho Administrativo Sancionador, y en Argumentación Jurídica.



Ha dirigido investigaciones emblemáticas como el caso de lavado de activos del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, el fraude de La Polar, el incendio del Metro San Pablo de la Línea 1 durante el estallido social y la estafa de Rafael Garay, entre otros.

REPORTAJE DE CIPER



Un reportaje de Ciper Chile reveló que Paula Díaz, testigo clave del Caso Basura, declaró haber sido pareja de Morales y que entre 2012 y 2013, el persecutor le redactó una minuta donde ella desistía de las acusaciones iniciales.



Díaz acusó que el documento luego fue utilizado por las defensas de los imputados para restarle credibilidad a su testimonio durante el juicio. El fiscal negó haber sido autor de la minuta.



Durante la discusión en la Sala, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, calificó el proceso de designación de Morales como “tóxico” debido a la exposición a la que se vio sometido.



“Ha sido un proceso con mucha exposición pública, yo creo que, a veces, lo puedo calificar como un proceso bien tóxico. Creo que el proceso de descalificaciones, de atentados a la honra de los candidatos, de filtraciones a la opinión pública (…) no le han hecho”, indicó el parlamentario y presidente de la UDI.



“Dada la importancia que tiene el tema de la seguridad para los chilenos, dada la crisis que hoy día vive la institucionalidad en materia de seguridad en nuestro país, donde el Ministerio Público es uno de sus puntales, me parece que hemos estado al debe en este proceso”, añadió.



En tanto, su par Iván Moreira advirtió que “en este escenario de crisis, el nombramiento de un nuevo fiscal nacional es una oportunidad para corregir lo que se ha hecho mal o derechamente pésimo por la administración anterior, para mejorar la gestión y resultados, para modernizar los sistemas como se ha comprometido el candidato Morales, para atacar con fuerza la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.



“Y también es una oportunidad para redimir a este Senado, porque debemos reconocer que nuestra elección anterior no fue la más acertada (…) Estimados colegas, nadie de los que estamos acá es perfecto, y todos los seres humanos nos hemos equivocado y hemos aprendido de nuestros errores”, recalcó Moreira.



Además, el jefe de bancada UDI en el Senado aprovechó de criticar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos: “No tuvo la capacidad de convencer y hacer una verdadera defensa del candidato Morales”,



Por su parte, el senador Matías Walker, de Demócratas, valoró el rol de Morales en el caso de Tamara Moya. “Cumplió su palabra y obtuvo el máximo de la condena, presidio perpetuo calificado, para el asesino de Tamara, y también la máxima condena para el adolescente que participó en el delito”.



“Lo contrasto con el caso de Agustina, una niña de Ovalle que fue asesinada junto con su padre, quien vio morir a su hija antes de ser asesinado también. Como la familia no ha obtenido justicia y ni siquiera ha recibido un trato deferente del Ministerio Público. Hay fiscales y fiscales, y todos ellos deben acompañar a las víctimas”, recalcó el senador.



Mientras que su par Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática (RD), aseveró que si bien su preferencia personal de los 17 postulantes era Karina Fernández, “seguramente iba a tener muy pocos votos acá en el Senado. Al final, el Presidente de la República tiene la difícil decisión de elegir a uno de la quina que propone la Suprema, y quien pudiera tener más apoyo político para ser ratificado, y mayores competencias para liderar a una institución con desafíos complejos”.



“Yo, al ser un senador oficialista, respaldo al Gobierno”, indicó Latorre, pero aclaró que “no es un cheque en blanco, también tengo dudas, desconfianza, sospechas. Pero espero esté a la altura de ser independiente de las presiones de los grupos económicos, de los poderes fácticos, del piñerismo, de señores como Fidel Espinoza (Partido Socialista)”.