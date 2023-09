Presidente Boric inauguró fondas del Parque O’Higgins, pero se excusó de bailar cueca por lesión

El Presidente Boric dio inicio a la celebración de Fiestas Patrias, la noche de este jueves, con la inauguración de la Fonda del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago.



El Mandatario, en la ocasión, no participó del pie de cueca, a diferencia del año pasado. “En esta vuelta no podré acompañarlos con el pie de cueca, porque tengo una pequeña lesión”, manifestó.



“Tenía ganas, tenía ganas, teníamos ganas, más encima después de los nervios del año pasado, que le pusimos mucho empeño, pero yo creo que salimos dignamente del baile con Irací (Hassler) y con Irina (Karamanos)”, señaló Boric.



Durante el discurso inaugural, Boric expresó su “optimismo inclaudicable para hacer grande a Chile y a los chilenos”, y sostuvo que “nos falta más acuerdos entre los políticos y en eso no podemos fallarle a la gente”.



Asimismo, indicó que “en las Fiestas Patrias valoramos el sentido profundo de haber alcanzado nuestra libertad, y nos preguntamos cómo ejercerla de mejor manera”.



“La mejor manera de ejercer nuestra libertad es respetándonos, cuidándonos y garantizando los derechos de quienes habitan nuestra patria por el solo hecho de ser personas”, complementó.



De esta forma, Boric destacó los logros del Gobierno como la rebaja de la jornada laboral, el copago 0, el royalty minero, el aumento del suelo mínimo, entre otras iniciativas, “que esperamos poder seguir sacando adelante para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra patria. A ustedes nos debemos, para eso estamos acá”.