Presidente Boric: por proceso constitucional “No hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso”

El Presidente Boric lamentó la falta de consensos en el proceso constitucional, luego de que este lunes el Pleno del Consejo despachara la propuesta final de Carta Magna que será llevada a plebiscito el 17 de diciembre.



Desde la Región del Biobío, el Jefe de Estado señaló que “yo por supuesto tengo preocupación porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior”.



“En ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”, indicó, haciendo referencia al fallido proceso anterior que culminó con el Rechazo al texto de la Convención Constituyente.



El Mandatario criticó que “acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso. Finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior”.



No obstante, afirmó que el Gobierno va hacer “todos los esfuerzos para que el pueblo se pronuncie de manera informada”.



“Quienes busquen antagonizar con el Gobierno (en este tema) y hacer de eso una campaña política no lo van a lograr”, acotó Boric, a propósito de los emplazamientos de la derecha para que su administración defina una postura “A favor” o “En contra”.