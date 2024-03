Presidente de Huachipato: “Estamos solicitando que se empareje la cancha”

El presidente de Siderúrgica Huachipato, Julio Bertrand, abordó el posible cierre de la planta industrial y la paralización indefinida de sus funciones.



En entrevista con Radio ADN, explicó que lo que están “haciendo es poner en suspensión la Siderúrgica. Estamos hablando de un proceso productivo de acero, hay altas temperaturas, entonces es un proceso bastante complejo (…) pero cuando se vaya enfriando y deteniendo, no va a haber vuelta atrás”.



Bertrand comentó que cuando Huachipato, “después de tres meses, se apague y no tenga vuelva atrás, vamos a desaparecer todos los que componemos Huachipato. Con todas esas desvinculaciones, que son más de 2.500 trabajadores directos e indirectos, más todos los trabajadores colaterales que son más de 20.000”.



Al ser consultado sobre la entrega de un posible subsidio, el presidente de Huachipato recalcó que “nunca hemos estado solicitando un subsidio, porque es contradictorio con la correcta asignación de los factores para hacer de Chile un país más industrial y mejor”.



“Nosotros que estamos solicitando es que se empareje la cancha (la competencia leal a precios de mercado). En ese escenario nosotros creemos que podemos seguir operando”, añadió.



En cuanto a si lo plazos alcanzan, teniendo en cuenta que en septiembre la Comisión Antidistorsiones debe tomar una decisión definitiva, enfatizó que “los plazos no alcanzan, y hoy día es efectivo que lo que la comisión está recomendando a través del Ministerio de Hacienda y para el Presidente de la República, es una tasa provisoria”.



“Los antecedentes ya los aportamos. No es que solicitamos un 25%, nosotros calculamos que ese era el dato que existía”, agregó.



De esta forma, mencionó que “aquí hay una sola cosa objetiva: la estructura de costo de lo que hace una barra de molienda y los supuestos de cada una de las partidas que componen esos costos pueden variar”.



Además, manifestó que esto es “reversible, porque hoy día la Comisión Antidistorsiones lo que ha hecho, de forma provisoria, es recomendar, pero todavía no se ha publicado nada en el diario oficial. Todavía el Presidente de la República no define cuanto es el dumping, y a pesar de que lo definiera por reglamento tiene que estudiar y poner tasas definitivas hacia el mes de septiembre”.