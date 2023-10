Presidente de la CPC aborda críticas por estar a favor de la propuesta constitucional “Me parece que son infundadas”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió a las críticas que recibió desde el oficialismo tras mostrar su postura “A favor” del proyecto de nueva Constitución.



“Si analizamos todos los acuerdos que ha habido en materia económica, en materia de sustentabilidad; a mí me parece que el texto que hoy día tenemos da para cerrarlo y da para ser aprobado”, manifestó Mewes.



Al respecto, este viernes, el líder gremial aclaró que “la postura mía tiene que ver con cerrar un capítulo” y comentó que lo que “lo que señalé ayer y lo voy a reiterar, es que, para nosotros, desde el punto vista empresarial, se ha abordado en la nueva Carta Fundamental que se va a proponer al país en diciembre temas que nos dejan conformes de cara a lo Chile necesita”.



“Chile necesita generar tranquilidad, certeza jurídica, seguridad también y crecimiento económico”, planteó el presidente de la CPC y reiteró que “me parece que los elementos que tiene el texto que conocemos van en el camino correcto”.



En cuanto a los reclamos por esta opinión, Mewes subrayó que “esas críticas respecto a la opinión de un líder gremial me parece que son infundadas”.



“No estoy dando una opinión partidista, sino que estoy dando, a partir del conocimiento que tengo del texto y aquellas medidas que ya se encuentran aprobadas del texto. Entonces, me parece a mí que calificar la opinión de un dirigente gremial en los términos que se ha hecho, no ayuda a generar un mayor acuerdo en lo que realmente se requiere para el país”, complementó.



Asimismo, indicó que “aquí hay un desconocimiento, porque déjenme decirle que la Confederación de la Producción y el Comercio y todas sus ramas tenemos por lo menos un 85% de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, aquí no son solamente los intereses del gran empresariado”.



“Aquí las empresas se unen a los gremios, los gremios conforman la Confederación de la Producción y el Comercio porque requieren representación y en aras de esa representación uno emite opiniones”, agregó.



De esta forma, sostuvo que “por lo tanto, nosotros representamos a un mundo que es el empresarial, que tiene algo que decir, que por lo demás, es el motor del desarrollo del crecimiento en nuestro país, que genera más allá del 80% del PIB y, por lo tanto, nos parece a nosotros que es perfectamente válido emitir opinión”.