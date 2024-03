Presidente de la CPC: “Nosotros no estamos por la subida de impuestos a nadie”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió al acuerdo entre el Gobierno y la Democracia Cristiana (DC) que establece que el incremento en impuestos personales debe estar dirigido a aquellos que ganen desde los $4.500.000 mensuales.



En conversación con Radio Universo, Mewes comentó sobre la reunión que sostuvo con el titular de Hacienda, Mario Marcel, y detalló que en esta instancia “le reiteramos al ministro que no nos parecía un aumento de impuestos. Partamos de esa base”.



“El 2 enero nosotros presentamos una propuesta que contemplaba, entre otras cosas, una rebaja al impuesto corporativo para ponernos en línea con los países de la OCDE, peo además para compensar un impuesto a los dividendos y a los retiros”, indicó.



Respecto a la acordado entre el Gobierno y la DC, Mewes señaló que “estamos considerando la misma cifra de la reforma rechazada. Por eso nosotros hemos planteado que no es bueno subir impuestos porque afecta al ahorro y la inversión, incluso de aquellas personas que puedan estar en ese rango”.



“Hoy está cada día más difícil encontrar viviendas y arrendar, entonces hay una serie de elementos que nos parecen y nos permiten decir que no es bueno el subir impuestos”, acotó.



Sobre quienes son las personas que se encuentran en el tramo que recibe $4.500.000 mensuales, Mewes argumentó que “normalmente son profesionales independientes o son ejecutivos de empresa medianas. Claramente esto tiene un impacto porque podemos decir que son clase media alta”.



“Una persona que tiene sus ingresos, que son igual ingresos por sobre el promedio, claramente tiene una afectación importante. Por eso yo insisto en que hemos planteado que vayamos por otra alternativa, como la que propusimos nosotros al Ministerio de Hacienda”, precisó.



El líder del gran empresariado sostuvo que “nosotros en el país tenemos que generar espacio de ahorro, crecimiento, que esa gente pueda invertir, y de ahí es la propuesta que nosotros planteamos”.



“Aquí yo quiero ser bien concreto: Nosotros no estamos por la subida de impuestos a nadie. Ni a las empresas ni a las personas”, manifestó.