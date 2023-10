Presidente de RD dice que Crispi “desde el primer momento ha buscado colaborar”

El presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, se refirió a la polémica que involucra al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, quien afirmó estar dispuesto a concurrir a la comisión que investiga el Caso Convenios en la Cámara Baja tras ser criticado por ausentarse dos veces.



Sobre si falló la estrategia del Gobierno por las citaciones al exsubsecretario de Desarrollo Regional, Vela sostuvo que “lo que veo y que es relevante, es que Miguel desde el primer momento ha buscado colaborar con todos los antecedentes que se requieran para la comisión”.



“Él se puso a la disposición de ir a la comisión, lamentablemente lo que hemos visto de parte de la oposición, también de algunas personas que me parece que no han sido leales un poco a la Presidencia, es poner más el punto político, más que llegar al fondo de la verdad y más que llegar a ver cuales son las políticas públicas que podríamos adoptar para evitar que este tipo de casos se repitan”, agregó.



A propósito de las críticas a Crispi por parte de militantes del Socialismo Democrático, el timonel de RD aseveró que “yo aquí no hablaría de un conglomerado, yo creo que han sido parlamentarios específicos”.



“Yo creo que los presidentes de partido han sido bien claros en la posición, y en ese sentido, yo lo que les pido es que sean cuidadosos en poner la verdad en el fondo, en que avancemos en el fondo del tema y no buscar hacerle un daño al Presidente, que yo creo que justamente es algo que nos preocupa y nos ocupa”, indicó.



En la misma línea, el presidente del partido frenteamplista acotó que “vamos a seguir avanzando con el diálogo, seguir colaborando con la justicia, seguir aportando con la comisión, pero justamente poner en el centro en que avancemos en eso, más que buscar capitalizar políticamente esto o hacer el gallito político en una pelea más chica”.