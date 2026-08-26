Presidente del PPD: “Reforma de seguridad es tan mala que puso de acuerdo a Boric con Kaiser”

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, abordó la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno.



En conversación con 24Horas, Soto sugirió que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, debe “recoger la trayectoria del acuerdo de seguridad que venía construyendo la exministra Tohá en el gobierno anterior. Esfuerzo que se dinamitó cuando el presidente Boric tomó la decisión de los indultos”.



“Yo creo que allí había algo muy positivo que se estaba construyendo y que finalmente no llegó a buen puerto”, indicó.



Añadió que “si el Presidente Kast y el ministro Arrau convocan a un acuerdo nacional de seguridad para dar una señal de Estado transversal frente al crimen organizado, el narcotráfico y las nuevas formas delictuales por la vía legislativa, nosotros vamos a concurrir. Estaremos a disposición. Vamos a colaborar y votaremos favorablemente todas aquellas normas que vayan en beneficio de proteger a los chilenos y chilenas. Pero por la vía legislativa”.

“La propuesta que está sobre la mesa nos parece que tiene un germen peligroso para nuestra democracia”

El timonel del PPD sostuvo que vía constitucional, “la propuesta que está sobre la mesa nos parece que es una reforma que tiene un germen peligroso para nuestra democracia. Que puede devenir en la apertura de gobiernos autoritarios que se están viendo en muchos lugares del mundo y creemos que es contrario al sentido mismo de la Constitución”.



“Nos pudiésemos encontrar con un liderazgo tipo Maduro o Bukele. Que se encuentran con estas facultades y prerrogativas con excesiva discrecionalidad en la Constitución para utilizarlas para pasar por encima de los derechos y las libertades de los ciudadanos”, precisó.



Soto manifestó que “eso es absolutamente inaceptable. La democracia cuesta, ha costado décadas construirla en base a las instituciones que hoy día tenemos. No está 100% garantizada nunca, hay que cuidarla, y, por lo tanto, nosotros hoy día creemos que esto es riesgoso y no queremos abrir esa puerta”.



“Por eso le pedimos al Presidente Kast y al ministro Arrau que retiren la reforma constitucional, que no tiene apoyo ni siquiera en su propio sector político”, agregó.



El parlamentario sostuvo que “esta reforma constitucional es tan mala y riesgosa para la democracia que ha logrado poner de acuerdo a Gabriel Boric con Johannes Kaiser. Ese es el arco político que hoy día le cerró la puerta a esta reforma constitucional, señalando todos que es riesgosa para la democracia”.



“El Presidente Kast comentó que él no se consideraba ni autoritario ni iliberal. Entonces, yo creo que tiene una oportunidad para demostrarlo con hechos y retirar esta reforma”, recalcó.