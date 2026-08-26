Tragedia en Nepal: Fallecidos por riada aumentan a 160 y siguen investigando las causas del fenómeno

Al menos 160 fallecidos y casi 800 desaparecidos dejó un nuevo balance provisional por la tragedia ocurrida este miércoles en Nepal, tras registrarse una riada de lodo y sedimentos.

La emergencia afectó especialmente al distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati. Según consignó Radio Cooperativa, el aumento repentino del caudal arrasó localidades, puentes y otras infraestructuras.

De acuerdo a la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (Ndrrma), el desastre inició alrededor de las 08:40 hora local.

En ese momento, un desprendimiento de glaciar ocurrido a unos 20 kilómetros del paso fronterizo de Rasuwagadhi provocó una gran riada en el río Lhende.

La citada emisora precisó que el agua avanzó hacia el río Bhote Koshi y alcanzó las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Asimismo, llegó a zonas del Tíbet, en territorio chino.

Respecto a las causas del fenómeno, una de las primeras hipótesis fue la posible ruptura de un lago glaciar y la ocurrencia de un terremoto.

El Servicio Geológico de EEUU (USGS) informó inicialmente de un sismo de magnitud 4,4, cerca de la frontera entre Nepal y China. No obstante, un análisis posterior determinó que la energía registrada no fue debido a un terremoto, sino por un deslizamiento de tierra.

Luego, el organismo reclasificó el evento con una magnitud de 5,2 y ubicó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de la localidad de Kodari.

Por su parte, las autoridades siguen investigando si este deslizamiento estuvo directamente relacionado con el desprendimiento glaciar y la riada.