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Contraloría detecta $796 mil millones en saldos sin movimiento en organismos y municipios

El organismo contralor informó que del monto total identificado, $641.954 millones corresponden al sector público y $154.486 millones al sector municipal. De acuerdo con la información recogida desde el Sistema de Contabilidad General de la Nación (Sicogen).

Patricia Schüller Gamboa
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Contraloría detecta $796 mil millones en saldos sin movimiento en organismos y municipios

La Contraloría General de la República (CGR), a través de su herramienta de análisis de datos con alerta de riesgo Radar, detectó la existencia de $796.440 millones en saldos contables sin movimiento en organismos del sector público y municipal. Correspondientes a recursos registrados en cuentas financieras que permanecen inactivas desde 2020 a 2024 y que seguían sin movimientos a marzo de 2026.

El organismo contralor informó que del monto total identificado, $641.954 millones corresponden al sector público y $154.486 millones al sector municipal. De acuerdo con la información recogida desde el Sistema de Contabilidad General de la Nación (Sicogen).

El Radar N° 3 muestra que, si bien la existencia de saldos sin movimiento no constituye por sí sola una irregularidad, su permanencia prolongada genera riesgos relevantes para la gestión de los recursos públicos.

Más del 90% de los recursos sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar

El análisis muestra, además, que más del 90% de los recursos sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar, es decir, a fondos cuya recuperación depende de acciones de cobranza. Y que, por tanto, no constituyen recursos disponibles de manera inmediata. Esta situación, según Contraloría, incrementa el riesgo de incobrabilidad o incluso de prescripción de sus montos.

Asimismo, señalan que en el caso de los recursos disponibles, la inactividad puede reflejar fondos inmovilizados que no se están utilizando para los fines específicos a los que se hayan destinados o información desactualizada. Oincorrecta de la contabilidad de los organismos del sector público o municipal, lo que dificulta la toma de decisiones confiables.

Los antecedentes detectados serán comunicados a las entidades involucradas, con el fin de que los revisen y, en caso que corresponda, efectúen las acciones de cobranza, Regularicen saldos inactivos, fortalezcan los mecanismos de control y seguimiento. También que adopten las medidas que permitan mejorar la calidad de su información financiera y el uso eficiente de los recursos públicos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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