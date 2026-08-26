Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con promociones durante la semana

Comer en un tenedor libre puede resultar más conveniente si eliges bien el día de la visita. Algunos restaurantes de Santiago mantienen promociones durante la semana, con descuentos y precios especiales que permiten disfrutar el buffet pagando menos que en una jornada habitual.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres cuidar el presupuesto, existen alternativas donde una promoción puede marcar la diferencia. A continuación, conoce tres tenedores libres con beneficios para aprovechar durante la semana.

Qué hacer en Santiago: dos buffet por $29.900 los martes

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre mantiene una de las promociones más atractivas para comenzar la semana. Todos los martes ofrece dos buffet por $29.900 durante todo el día, lo que deja el valor en $14.950 por persona si asisten dos comensales.

Su propuesta está centrada principalmente en la gastronomía peruana. El buffet reúne ceviches, carnes, platos tradicionales, acompañamientos y postres, entre otras preparaciones.

La promoción no es acumulable con otros beneficios. Además, el restaurante permanece abierto hasta la medianoche los martes, por lo que la oferta puede aprovecharse tanto durante el almuerzo como en la cena.

Qué hacer en Santiago: un descuento para disfrutar gastronomía peruana

Casa Valerio Tenedor Libre

Casa Valerio es otra alternativa para quienes buscan promociones antes de elegir un buffet. El restaurante promociona actualmente un 25% de descuento en su modalidad de tenedor libre, permitiendo reducir el costo de la experiencia.

Su propuesta está enfocada en la gastronomía peruana y permite probar diferentes preparaciones durante una misma visita. De esta manera, el descuento se convierte en una alternativa para quienes quieren disfrutar un buffet durante la semana sin pagar el valor habitual.

Antes de acudir, es recomendable revisar las condiciones específicas del beneficio, ya que los descuentos pueden estar asociados a determinados días, horarios o formas de reserva.

Qué hacer en Santiago: descuentos para aprovechar en Ñuñoa

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Pachamama Tenedor Libre también mantiene beneficios que permiten reducir el precio del buffet. El restaurante ha difundido durante agosto promociones y descuentos asociados a medios de pago, incluyendo beneficios para clientes de Banco de Chile y Banco Edwards.

Su buffet está enfocado principalmente en gastronomía peruana e incluye ceviches, carnes, mariscos, platos criollos, acompañamientos y postres.

Además, Pachamama mantiene un amplio horario de atención. De lunes a sábado funciona hasta la medianoche, lo que permite aprovechar sus promociones tanto en una salida durante el día como después del trabajo.

Elegir el día puede hacer la diferencia

El precio habitual no es necesariamente lo único que hay que revisar antes de visitar un tenedor libre. Promociones 2x, descuentos asociados a medios de pago y ofertas en determinadas jornadas pueden reducir considerablemente el valor final.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago sin gastar de más, vale la pena revisar las promociones disponibles antes de elegir el restaurante. Eso sí, las condiciones y vigencias pueden cambiar, por lo que siempre es recomendable confirmarlas directamente con el establecimiento antes de acudir.