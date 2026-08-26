Detienen a conductor acusado de atropellar y provocar la muerte de cineasta Paz Ramírez en Providencia

La Fiscalía Oriente confirmó la tarde de este miércoles que se detuvo al conductor que atropelló y provocó la muerte de la cineasta Paz Ramírez (39) el domingo pasado.

Según consignó T13, la investigación fue realizada por personal del OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Ñuñoa.

La Fiscalía indicó que se trata de un ciudadano chileno. El sujeto pasará a control de detención la tarde de este jueves 27.

Sujeto no presentó resistencia a su detención

Carabineros señaló que el sujeto no presentó resistencia a su detención. Estaría colaborando en la investigación. La detención se llevó a cabo en un departamento, en Santiago Centro.

Indicaron que “a contar del primer momento que acontece el accidente, personal especializado trabajó con respecto al levantamiento de cámara y testigos. En conjunto, se logró posicionar el vehículo”, consignó T13.

Fue arrestado al interior de un departamento

El sujeto se mantuvo dos días prófugo tras el atropello. Fue arrestado al interior de un departamento. Y se encontraba solo preliminarmente.

Este martes se había informado que la patente del vehículo que atropelló a la cineasta estaba registrada a nombre de un ciudadano venezolano. Esto fue descartado en esta jornada.