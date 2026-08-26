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Detienen a conductor acusado de atropellar y provocar la muerte de cineasta Paz Ramírez en Providencia

Según consignó T13, la investigación fue realizada por personal del OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Ñuñoa. La Fiscalía Oriente indicó que se trata de un ciudadano chileno. El sujeto pasará a control de detención en horas de la tarde de este jueves 27.

Patricia Schüller Gamboa
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Detienen a conductor acusado de atropellar y provocar la muerte de cineasta Paz Ramírez en Providencia

La Fiscalía Oriente confirmó la tarde de este miércoles que se detuvo al conductor que atropelló y provocó la muerte de la cineasta Paz Ramírez (39) el domingo pasado. 

Según consignó T13, la investigación fue realizada por personal del OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Ñuñoa.

La Fiscalía indicó que se trata de un ciudadano chileno. El sujeto pasará a control de detención la tarde de este jueves 27. 

Sujeto no presentó resistencia a su detención

Carabineros señaló que el sujeto no presentó resistencia a su detención. Estaría colaborando en la investigación. La detención se llevó a cabo en un departamento, en Santiago Centro. 

Indicaron que “a contar del primer momento que acontece el accidente, personal especializado trabajó con respecto al levantamiento de cámara y testigos. En conjunto, se logró posicionar el vehículo”, consignó T13. 

Fue arrestado al interior de un departamento

El sujeto se mantuvo dos días prófugo tras el atropello. Fue arrestado al interior de un departamento. Y se encontraba solo preliminarmente. 

Este martes se había informado que la patente del vehículo que atropelló a la cineasta estaba registrada a nombre de un ciudadano venezolano. Esto fue descartado en esta jornada. 

Paz Ramírez había tomado una importante decisión junto a su pareja antes de su fatal tropello
Source Texto: La Nación/Foto: T13
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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