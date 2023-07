Profesores reiteran que el paro nacional va este miércoles: “No podemos seguir dialogando eternamente”

En la víspera del paro nacional de docentes, que se realizará este miércoles, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, llegó hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, en la cual acusó un “doble incumplimiento” por parte del Gobierno a las demandas del sector.



El dirigente aseguró que el Mandatario se comprometió en dos ocasiones a ingresar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica de profesionales del sector, lo cual no se habría cumplido a la fecha.



“En la Cuenta Pública de 2022, el Presidente se comprometió ese año a enviar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica. Lamentablemente, hasta el día de hoy ese proyecto no ha llegado al Congreso. Y ese año, el 1 de junio de 2023, se comprometió nuevamente que a la brevedad iba a reparar la deuda histórica de los casos más urgentes y ante esa situación aún no tenemos respuestas”, dijo.



Si bien Carlos Díaz reconoció que se ha reunido con el Ministerio de Educación, insistió en que no existe “voluntad para resolver a fondo los problemas”.



“Hemos tenido conversaciones hace más de un año, tenemos toda la disposición a dialogar, pero no podemos seguir dialogando eternamente. Los problemas serios de violencia en los espacios escolares los hemos venido denunciando desde hace mucho. Sin embargo, las conversaciones se quedan en que ‘compartimos lo que estamos hablando’, pero no hay respuestas concretas”, remarcó.



Además, planteó que “la gran mayoría de las demandas van en directa relación de mejorar la educación chilena, y por tanto, el aprendizaje de nuestros estudiantes”.



“No todas las demandas significan recursos económicos, pero aquí nos parece fundamental que se aclare por parte del Presidente si efectivamente está disponible para dar prioridad a la educación pública”, aseveró.



Finalmente, el dirigente reiteró su ultimátum al Ejecutivo: “Nos parece muy importante decirle que mañana iniciamos una paralización nacional que, en primer término, será por 24 horas, pero los días 2 y 3 de agosto será por 48 horas y, posteriomente, se transformará en un paro indefinido de profesoras y profesores si es que no dan respuestas a las legítimas y justas demandas que hemos venido planteando”.