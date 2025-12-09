“Promesa cumplida”: Shakira sorprendió en Buenos Aires con emotivo tributo a Gustavo Cerati

La artista colombiana Shakira protagonizó un momento especialmente emotivo durante su fecha del 8 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, al sumar a su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” un homenaje inesperado al músico argentino Gustavo Cerati.

El tributo se transformó en uno de los hitos más comentados del concierto. En pleno repertorio, la cantante interpretó “Día Especial”, canción incluida en “Fijación Oral Vol. 1” y compuesta junto al exlíder de Soda Stereo.

Shakira dirigió sentidas palabras al músico argentino y recordó la conexión creativa que compartieron: “Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre. Promesa cumplida”.

Las pantallas del recinto mostraron imágenes de Cerati, fallecido en 2014, mientras el público ofrecía una extensa ovación.

La interpretación significó además el regreso en vivo del tema, ausente desde 2007, cuando ambos lo tocaron juntos en Alemania.