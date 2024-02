Putin refuerza flanco occidental y advierte a la OTAN con armas nucleares

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves el despliegue de tropas en el flanco occidental ante la expansión de la OTAN en el este y la “implicación de Suecia y Finlandia en la Alianza” y amenazó con “consecuencias trágicas” en caso de que la Alianza envíe efectivos a Ucrania, tal y como venía sugiriendo el presidente francés, Emmanuel Macron, esta semana.



Durante su discurso ante la Asamblea Federal rusa, Putin dijo que se volverán a establecer los distritos militares de las provincias de Moscú y Leningrado, una medida “necesaria” ante los últimos avances en el marco de la invasión.



“Han estado hablando de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania. Recordemos el destino de los que han enviado contingentes contra nuestro país. Ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas”, aseveró.



En este sentido, aclaró que es necesario “comprender que Rusia también tiene armas”. “Ellos lo saben, también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio”, ha puntualizado antes de afirmar que occidente está “asustando al mundo entero y amenaza con provocar un conflicto nuclear que lleve, por lo tanto, a la destrucción de la civilización”.



“¿Es que no lo entienden? Son personas que no han pasado por pruebas difíciles. Ya han olvidado lo que es la guerra”, sostuvo Putin, quien subrayó que los militares rusos continúan avanzando con “confianza” sobre el terreno y llevan a cabo ofensivas en “varias direcciones”.



“Las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas han seguido aumentando. Nuestras unidades mantienen firmemente la iniciativa, avanzan con confianza en una serie de direcciones y liberan cada vez más territorios”, declaró antes de añadir que hará todo lo posible por poner fin cuanto antes a la guerra en el Donbás.



DIÁLOGO CON EEUU



Asimismo, manifestó su disposición a dialogar con Estados Unidos en materia de estabilidad estratégica, pero lamentó que “es imposible llevar a cabo seriamente estas conversaciones en el contexto actual”.



“Para que todo el mundo me entienda correctamente: en este caso estamos tratando con un Estado cuyos dirigentes están llevando a cabo acciones abiertamente hostiles contra nosotros. ¿Van a discutir seriamente con nosotros cuestiones de estabilidad estratégica, mientras que al mismo tiempo intentan perjudicar a Rusia, como ellos mismos dicen?”, indicó.



Putin lamentó que Occidente “esté tratando de arrastrar al país a una carrera armamentística”, una cuestión para la que la comunidad internacional “trata de emular el truco de los años 80 frente a la Unión Soviética”.



“Por lo tanto, nuestra tarea consiste en desarrollar el complejo industrial de defensa de forma que aumente el potencial científico, tecnológico e industrial del país. Tenemos que asignar los recursos de la forma más racional posible y construir una economía eficaz (…) para lograr el máximo por cada rublo de gasto en defensa”, señaló.



Además, ha subrayado, “es importante solventar los problemas sociales, demográficos y de infraestructuras a los que se enfrenta el país y alcanzar un nivel cualitativamente nuevo de equipamiento para las Fuerzas Armadas”.