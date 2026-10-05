Qué hacer en Concepción: conoce los panoramas, actividades y eventos para disfrutar durante octubre

Octubre llega a Concepción con una programación que reúne música, exposiciones de arte y actividades vinculadas a la literatura. Durante el mes, distintos espacios de la ciudad ofrecerán alternativas gratuitas y abiertas a todo público.

Si buscas qué hacer en Concepción durante este mes, podrás encontrar panoramas para distintos intereses, desde presentaciones de artistas penquistas y encuentros de bandas hasta exposiciones de arte y talleres de escritura.

Qué hacer en Concepción: disfruta de música en vivo y conoce nuevos talentos locales

XVIII Encuentro de Bandas de Rock UCSC 2026

Dirección: Campus San Andrés, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Alonso de Ribera 2850, Concepción, Biobío.

Si te interesa la música, el XVIII Encuentro de Bandas de Rock UCSC 20 contempla una convocatoria para bandas de rock emergentes de Concepción, quienes deben presentar música de autoría propia y contar con al menos un integrante que sea estudiante de educación superior.

El proceso comienza con la convocatoria, disponible hasta el 5 de octubre, mientras que los resultados de las bandas seleccionadas se conocerán el 14 de octubre. Posteriormente, las jornadas de formación musical se realizarán los días 19 y 20 de octubre, para finalizar con el XVIII Encuentro de Bandas el 21 de octubre.

Jueves de música

Dirección: Calle Hospicio 40, Concepción, Biobío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de música en vivo, Café de la Historia realizará dos jornadas con artistas penquistas durante sus jueves de música en el parque.

La primera presentación será el jueves 22 de octubre a las 20:00 horas, con la participación de Mulato. En tanto, el jueves 29 de octubre, también a las 20:00 horas, será el turno de De Placer.

Qué hacer en Concepción: conoce exposiciones y actividades culturales durante octubre

Exposición: “Retrospectiva de un imaginario distópico”

Dirección: Punto de Cultura Federico Ramírez, Concepción, Biobío.

El Punto de Cultura Federico Ramírez recibirá la exposición “Retrospectiva de un imaginario distópico”, del artista Carlos Vergara Rivera. La muestra estará disponible entre el 7 y el 23 de octubre y reúne parte de su trayectoria artística desarrollada durante 15 años en la Región del Biobío.

La exposición presenta una selección de obras gráficas realizadas principalmente mediante grabados y dibujos, incorporando elementos propios de la ilustración y el cómic. Las piezas construyen escenarios ambientados en un futuro distópico, marcado por la contaminación, la falta de recursos naturales y la transformación del ser humano.

Taller de escritura de autoficción: de lo propio al microcuento

Dirección: Punto de Cultura Federico Ramírez, O’Higgins 525 (subterráneo), Concepción, Biobío.

Si buscas qué hacer en Concepción durante octubre y te interesa la escritura, el Punto de Cultura Federico Ramírez realizará el taller “De la memoria al microcuento: de lo propio al microcuento”, una actividad abierta a todo público y gratuita que se desarrollará en colaboración con Biobío en 100 Palabras y la Municipalidad de Concepción.

El taller contempla cuatro sesiones en las que los participantes trabajarán la escritura a partir de recuerdos personales, utilizando herramientas de la autoficción. Como resultado, cada persona podrá desarrollar un microcuento de hasta 100 palabras para enviarlo al concurso Biobío en 100 Palabras.

Las sesiones se realizarán los miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre, entre las 18:00 y las 19:30 horas. La actividad no requiere experiencia previa y será facilitada por Loreto Aroca, mediadora de lectura y especialista en fomento lector.

El Museo del Prado en las calles de Concepción

Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda, entre Ongolmo y Orompello, Concepción, Biobío.

Durante octubre, puedes recorrer la exposición “El Museo del Prado en las Calles de Concepción”, que transforma la rambla peatonal de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda en una galería de arte al aire libre.

La muestra reúne 51 obras de la colección del Museo Nacional del Prado, distribuidas en 38 paneles de gran formato a lo largo de un recorrido de casi 200 metros. Entre las piezas que se pueden encontrar están Las meninas, de Diego Velázquez, el 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya, el jardín de las delicias, de El Bosco, y David vencedor de Goliat, de Caravaggio.

La exposición estará disponible hasta el 15 de noviembre y cuenta con acceso gratuito.