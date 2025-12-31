¿Qué hacer en Santiago? Los mejores bares cerveceros de la capital

Si te preguntas qué hacer en Santiago y quieres probar cervezas artesanales, con propuestas hechas en casa y acompañadas de buena cocina, la ciudad ofrece una escena cervecera cada vez más diversa, con locales que combinan identidad, calidad y platos pensados para maridar con un buen schop.

Desde La Nación te dejamos una selección de lugares recomendados para disfrutar de una buena cerveza bien fría.

El Honesto Mike

Uno de los pioneros de la cervecería artesanal en Santiago es El Honesto Mike. Con más de 20 variedades de schop, este local de espíritu punky cuenta con tres sucursales en la capital.

Las encuentras en Los Leones 96, Padre Luis de Valdivia 338 y Vitacura 4607.

Con música fuerte, cervezas bien frías y hamburguesas como especialidad de la casa, destacan por sus preparaciones grandes y bien sazonadas, como la nueva Sherminator: una burger con triple cheddar, doble tocino y hot honey.

El local abre de lunes a miércoles de 13:00 a 00:00 hrs, jueves a sábado de 13:00 a 00:30 hrs y domingo de 13:00 a 19:00 hrs.

Tamango Bar

Si buscas qué hacer en Santiago y disfrutar de una cerveza bien fría en Vitacura, Tamango House of Beer es una apuesta segura, incluso frente a la amplia oferta del sector. Ubicado en Juan Bautista Pastene 3101, el local además prepara su próxima apertura en el MUT.

Este local ofrece una variada selección de cervezas: desde lupuladas y refrescantes hasta maltosas, oscuras y ácidas, para todos los gustos. carta de comida bien diversa, que va desde tacos hasta cortes de carne, hamburguesas, postres y más.

El local abre de lunes a sábado desde las 13:00 hasta la 01:00 hrs. Los domingos permanece cerrado.

Kunstmann Craft Bar

Esta cervecería sureña, oriunda de Valdivia, cuenta con varios locales a lo largo del país, donde es posible degustar su amplia oferta de schops y tragos.

En Santiago tiene tres locales: uno en Barrio Italia, ubicado en Av. Italia 1393, Providencia; otro en Jorge Washington 144, Ñuñoa; y en Mallplaza Vespucio, en Froilán Roa 7107, La Florida, dentro del Mercado del 14.

La propuesta gastronómica incluye una variada carta de inspiración sureña, con platos como crudos, lomo kassler, entraña e incluso risotto, además de hamburguesas tradicionales y opciones veganas.

Cada local maneja horarios propios, por lo que se recomienda revisarlos directamente en su página web.

Rústico Brew Pub

Si estás buscando qué hacer en Santiago en el sector surponiente de la ciudad, Rústico Brew Pub es una excelente opción. Con más de 20 años de trayectoria, este local se ha mantenido como un clásico en el corazón de Maipú.

Ubicado en Renaico 3001, ofrece una amplia variedad de cervezas artesanales, tanto propias como de otras marcas, además de una carta XL que incluye chorrillanas, hamburguesas, tablas y brochetas.

El local abre de lunes a miércoles, de 17:30 a 00:00 hrs, y de jueves a sábado, de 16:00 a 01:00 hrs. Los domingos permanece cerrado.