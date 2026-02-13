Qué hacer en Santiago: panoramas y recorridos por el Pueblito Los Dominicos

Construcciones coloniales y talleres llenos de oficio tradicional, convierten al Pueblito Los Dominicos en uno de los rincones con más identidad del sector oriente de la capital. Si te preguntas ¿qué hacer en Santiago?, en este espacio en Las Condes ofrece un recorrido que mezcla patrimonio, arte y cultura en un solo paseo.

Desde exposiciones fotográficas hasta artesanía chilena y arquitectura histórica, el lugar invita a descubrir distintas capas de la historia local.

Qué hacer en Santiago: arte, fotografía y artesanía en un recorrido cultural por el Pueblito Los Domínicos

Exposición: “Q’onoy. La noche del fuego”

La muestra, de la fotógrafa Pilar Pedraza, retrata la festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo, Cusco, a través de imágenes cargadas de simbolismo, identidad y fuerza comunitaria. En cada fotografía, el fuego se convierte en protagonista de un ritual nocturno donde la tradición y la memoria se juntan.

Es un panorama ideal para sumar arte y cultura a tu paseo por el Pueblito Los Domínicos, combinando artesanía chilena con una mirada visual a celebraciones latinoamericanas.

Horario:

Hasta el 22 de marzo

Martes a domingo, 10:30 a 19:00 hrs.

Entrada liberada

Centro Artesanal Los Dominicos

Ubicado en el tradicional Pueblito Los Dominicos, este centro es uno de los espacios más emblemáticos para descubrir la artesanía chilena en la capital. Con más de 150 locales, reúne a creadores y creadoras que trabajan en greda, tejidos tradicionales, tallados en madera y piedra, platería mapuche, cuero y otras técnicas que forman parte del patrimonio cultural del país.

El recorrido se hace entre calles de adoquines y construcciones de inspiración colonial, lo que transforma la visita en una experiencia que mezcla historia, cultura y oficio. Es un panorama ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago, ya que puedes comprar regalos únicos y también conversar con los artesanos, logrando conocer el proceso detrás de cada pieza.

Qué hacer en Santiago: historia y patrimonio en un paseo imperdible por Las Condes

Iglesia de San Vicente de Ferrer

Parte fundamental del recorrido por el Pueblito Los Dominicos es la Iglesia San Vicente Ferrer, uno de los hitos patrimoniales más antiguos del sector oriente de la capital. Construida entre 1809 y 1847, fue declarada Monumento Nacional en 1983, resguardando así su valor histórico y arquitectónico.

Con muros de adobe, la iglesia conserva el carácter rural que tuvo esta zona antes de integrarse plenamente en la ciudad. Hoy se puede visitar como parte del circuito cultural del sector, convirtiéndose en un panorama ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago con un enfoque patrimonial.

Es una invitación a recorrer la historia local, complementar la visita al centro artesanal y conectar con uno de los espacios más emblemáticos de Las Condes.

Museo de Cera de Las Condes

Otro imperdible para sumar a tu recorrido por el Pueblito Los Dominicos es el Museo Cera Las Condes, el primero de su tipo en Chile. Inaugurado en 2019, se ubica a un costado de la entrada del centro artesanal.

A través de la técnica del modelado en cera y vestuarios confeccionados a la medida, el museo presenta a hombres y mujeres que han marcado la historia e identidad del país en ámbitos como la política, el deporte, la cultura, el espectáculo y la literatura. Presidentes emblemáticos, deportistas, artistas y figuras históricas forman parte de esta galería de personajes nacionales recreados con impresionante realismo.