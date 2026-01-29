¿Qué hacer en Santiago para renovar tu feed? La ruta de atardeceres y spots fotográficos imperdibles

Santiago se transforma cuando el sol comienza a bajar. Para los amantes de la fotografía y quienes buscan qué hacer en Santiago durante la “hora dorada”, la ciudad ofrece balcones naturales y urbanos que permiten redescubrir el valle central desde nuevas alturas.

Desde La Nación te dejamos una ruta con lugares ideales para ver la puesta de sol: desde la modernidad del edificio más alto de Sudamérica hasta senderos patrimoniales en pleno centro, cada spot ofrece una perspectiva única para renovar tus redes sociales con la luz más codiciada del día.

Parque Cerro Calán

Para quienes buscan qué hacer en Santiago para capturar la mejor luz del atardecer, el Parque Cerro Calán en Las Condes es un mirador estratégico y tranquilo en plena ciudad.

A diferencia de otros puntos más concurridos de la capital, este cerro isla ofrece una experiencia de trekking urbano ideal para disfrutar de la “golden hour”.

Con una extensión de 56 hectáreas, el parque cuenta con un sendero perimetral de casi 2 kilómetros que se recorre en aproximadamente media hora, siendo un paseo bastante relajado, ofreciendo vistas despejadas y panorámicas de la Cordillera de los Andes, la ciudad y los cerros isla que definen el valle de Santiago.

Ubicado en Camino El Observatorio 1515, comuna de Las Condes. Funcionada todos los días, de 07:30 a 20:00 horas (ideal para aprovechar la luz hasta el cierre).

Mirador Sky Costanera

El punto más alto de Sudamérica para observar la puesta de sol. Ubicado en los pisos 61 y 62 de la Gran Torre Santiago, este espacio ofrece una vista panorámica en 360º, permitiendo ver cómo la ciudad se ilumina mientras el sol se oculta tras la cordillera a más de 300 metros de altura.

La experiencia se complementa con el Sky Bar & Coffee, ubicado en el piso 61, donde es posible acompañar el paisaje con una carta de cócteles de autor y una propuesta gastronómica que incluye platos como salmón, filete y sorrentinos.

El mirador también cuenta con binoculares y tours guiados que permiten identificar los hitos emblemáticos de la capital mientras cambia la luz del día, convirtiéndolo en un panorama ideal tanto para capturar fotografías como para compartir un momento especial.

El acceso se realiza a través del Mall Costanera Center, Av. Andrés Bello 2425, Providencia, y es el único mirador de la ciudad con un costo asociado, el cual otorga la entrada al recinto (consumo en bar se paga aparte).

El mirador está abierto todos los días, de 10:00 a 22:00 horas.

Mirador Los Gemelos – Parquemet

En pleno pulmón verde de la capital, el Parque Metropolitano cuenta con varios miradores para disfrutar el atardecer, pero hay uno que destaca por sobre el resto: el Mirador Los Gemelos. Su orientación hacia el poniente de Santiago permite ver cómo el sol se esconde tras la ciudad, regalando una de las postales más lindas del cerro San Cristóbal.

El acceso toma cerca de una hora de caminata desde la entrada por Pedro de Valdivia. Desde ahí, se debe avanzar por avenida Abate Molina y continuar de forma recta por avenida Carlos Martner hasta llegar al mirador, ubicado a pasos del anfiteatro Pablo Neruda.

Más allá de su vista panorámica, el lugar destaca por su valor estético y arquitectónico. Junto al Mirador Los Almendros, fue nominado al premio Obra del Año 2021 de ArchDaily, uno de los reconocimientos más importantes en arquitectura.

Ubicado en el sector La Pirámide en el Cerro San Cristóbal, su acceso cercano a Metro Pedro de Valdivia. Pudiendo ser visitado de lunes a domingo y festivos, de 06:00 a 19:00 horas.

@lucerotravelchile Respuesta a @soundsofthelife Un mirador precioso sin salir de Santiago! 🌄 En este video les mostramos cómo llegar al mirador Los Gemelos y al anfiteatro Pablo Neruda desde el metro Pedro de Valdivia 🚇 Algunos comentarios y recomendaciones generales: ⏳ Yo me tarde aproximadamente una hora y cuarto en llegar desde el metro y una hora desde la entrada del parque caminando a un ritmo pausado 💧 En el camino tienen acceso a baños y puntos de hidratación que funcionan perfectamente gracias a la excelente mantención del parque ℹ️ En el camino puedes encontrar letreros que poseen información histórica y del medioambiente del parque. Te recomiendo leerla ya que tienen datos muy interesantes 🚗 En general hay muy pocos vehículos motorizados en el parque y estos son mayormente de guardias y personal del parque, por lo que pasan lento. Igualmente, debes tener cuidado con los ciclistas, ya que muchas veces bajan a gran velocidad ⌚ Actualmente el horario del parque es de 6:00 a 20:30 y el horario máximo de salida es de 21:00 hrs, pero esto puede variar, por lo que te recomiendo buscar info actualizada en sus canales oficiales Recuerda que tenemos tours para que puedas conocer Santiago y sus alrededores en profundidad. Contáctanos por mensaje si necesitas más info! 😊🙌🏻 #quehacerensantiago #santiagodechile #panoramasantiago #parquemet #parquemetropolitano ♬ sonido original – Lucero Travel Chile

Cerro Santa Lucía

El Cerro Santa Lucía es, por historia y estética, uno de los puntos más icónicos para quienes buscan qué hacer en Santiago al caer la tarde.

Sus terrazas ajardinadas de estilo europeo y sus senderos de piedra ofrecen un entorno único para capturar fotografías, con la cumbre como el gran premio visual. Desde lo más alto, donde se fundó la ciudad hace casi 500 años, se obtiene una de las vistas más cercanas y detalladas del centro histórico de la capital bajo la luz del ocaso.

Quienes lo visitan en busca de la postal perfecta deben considerar que algunos sectores, como el Castillo Hidalgo o el ascensor patrimonial, presentan cierres o deterioros visibles. Sin embargo, sus miradores principales siguen siendo un imán para fotógrafos que aprovechan la arquitectura neoclásica y las escalinatas para lograr composiciones que parecen detenidas en el tiempo.

En verano, el horario es lunes de 12:00 a 20:30 horas y de martes a domingo de 07:00 a 20:30 horas; mientras que en invierno funciona los lunes de 12:00 a 19:30 horas y de martes a domingo de 08:00 a 19:30 horas.