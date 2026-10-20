Quién era el sacerdote que murió aplastado por una cruz durante una misa transmitida en vivo en Ecuador

Un sacerdote de 53 años murió luego de que una enorme cruz de madera cayera sobre su cabeza durante una misa transmitida en vivo por Facebook, en Guayaquil, Ecuador.

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La tragedia ocurrió el sábado 17 de octubre y quedó registrada en la transmisión de la ceremonia, de acuerdo a Infobae.

El religioso se encontraba frente al altar, de espaldas a una gran cruz instalada en la pared. De manera repentina, la estructura se desprendió y cayó sobre su cabeza. Tras el impacto, el sacerdote cayó detrás del altar.

Los feligreses reaccionaron con gritos de desesperación e intentaron auxiliarlo. Durante la transmisión también se escucharon pedidos para llamar a una ambulancia.

¿Quién era Patricio Sánchez Molinari?

Sánchez Molinari tenía 53 años y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas. Era originario de Cuenca y estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil.

Su trayectoria estuvo marcada por el ministerio sacerdotal y el trabajo pastoral. Además, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y era apreciado por la comunidad a la que acompañaba.

La congregación a la que pertenecía fue fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio. Su misión se centra en la evangelización, la predicación y el servicio a las comunidades.

Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del religioso mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera.

En el mensaje, la institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de congregación del sacerdote. También manifestó su cercanía con la comunidad de la parroquia Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro.

La noticia provocó expresiones de duelo en otras comunidades religiosas del país. Entre ellas, la Arquidiócesis de Cuenca transmitió sus condolencias y pidió fortaleza para los allegados del fallecido.

El mensaje incluyó una mención especial a Esteban Sánchez, primo del sacerdote y también religioso en esa ciudad.

La tragedia quedó registrada durante la transmisión en vivo

La misa se transmitía en directo por Facebook cuando ocurrió el accidente. Por ello, las imágenes comenzaron a circular ampliamente durante el domingo 18 de octubre, después de ser difundidas por medios de distintos países.

El registro generó conmoción por la naturaleza del accidente y porque ocurrió durante una celebración religiosa, ante los feligreses presentes y quienes seguían la ceremonia desde sus hogares.

La iglesia de Guayaquil anunció una misa de despedida en memoria de Sánchez Molinari, prevista en el mismo templo donde ocurrió la tragedia.