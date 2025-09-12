Home Internacional "¿quién es tyler robinson, el presunto asesino de charlie kirk? ha..."

¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Habría sido delatado por familiares

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró que el sospechoso fue detenido la noche del 11 de septiembre y fue identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en el mismo estado.

Las autoridades estadounidenses confirmaron la detención de Tyler Robinson, señalado como el presunto autor del asesinato del activista político Charlie Kirk.

El activista político fue asesinado este miércoles durante una charla de su organización Turning Point USA en la Utah Valley University, Estados Unidos, tras recibir un disparo en el cuello frente a miles de estudiantes.

En primera instancia, el presidente Donald Trump confirmó la detención del sospechoso y aseguró que “alguien muy cercano a él lo delató”.

“Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte”, concluyó.

Según People, Cox explicó que un familiar del joven contactó a un amigo de la familia para informarle que Robinson les había “confesado o insinuado” que era responsable del crimen.

Fue ese amigo quien dio aviso a las autoridades. “Lo atrapamos”, señaló el gobernador en conferencia de prensa.

“Quiero agradecer a los familiares de Tyler Robinson, quienes hicieron lo correcto en este caso”, añadió.

Adicionalmente, Cox reveló que en los casquillos de bala se encontraron inscripciones que habrían pertenecido a Robinson. Uno decía: “Oye fascista, atrapa”. Otro tenía escrito: “Si lees esto, eres gay jajaja”, además de “Bella Ciao”, un cántico antifascista.

Tyler Robinson ya se había referido en redes sociales a Kirk como alguien “lleno de odio”. Según Cox, el joven sacó el arma de un “lugar seguro” antes de cometer el ataque.

Por ahora, no se puede determinar si el sospechoso presenta problemas de salud mental, puntualizó el gobernador.

VIDEO: Trump galardonará a Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

