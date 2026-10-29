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Rabat confirma querella criminal contra diputado Bassa por dichos de “red de pedofilia internacional”

La información fue confirmada por el propio titular de Justicia a 24Horas, donde cuestionó los dichos del parlamentario del FA. “Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en entredicho el honor, la honra de mi persona”.

Patricia Schüller Gamboa
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Rabat confirma querella criminal contra diputado Bassa por dichos de “red de pedofilia internacional”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentará una querella criminal por calumnias contra el diputado Jaime Bassa (FA) a raíz de sus declaraciones sobre las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, las que vinculó con una supuesta “red de pedofilia internacional”.

La información fue confirmada por el propio titular de Justicia a 24Horas, donde cuestionó los dichos de Bassa. “Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en entredicho el honor, la honra de mi persona”.

“Creo que nosotros debemos velar siempre por la institucionalidad, por lo que he encargado la redacción de un borrador de una querella criminal“, indicó.

La decisión surge luego de que Bassa, en medio de la controversia por las rebajas de condena, cuestionara la continuidad de Rabat en el cargo y vinculara al ministro con una supuesta red internacional de pedofilia.

Esto no es un error. Esta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, de Epstein y de Milei, que cuando habla del Estado habla de un pedófilo encerrado en un cuarto de niños bañados en glicerina. Estos son los amigos de Paul Schäfer. Esto no es un error. Es una manifestación más de una red de pedofilia internacional donde los propios archivos de Epstein muestran a Donald Trump como violador de niños”, expresó el diputado, consignó 24Horas.

Agregó: “Quisiera saber quiénes de esta nueva derecha radical y extrema apoyan estos actos y apoyan la impunidad de violadores. Porque son los mismos que apoyaron la impunidad de Schäfer, Trump y Epstein. La continuidad del ministro de Justicia es inaceptable“.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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