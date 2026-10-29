Analisa Torres, la jueza que tomará el caso de Nicolás Maduro en EEUU luego de la muerte de magistrado

Tras el fallecimiento este miércoles de Alvin K. Hellerstein, quien murió a los 92 años por causas naturales, la justicia estadounidense reasignó a la jueza Analisa Torres el caso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York incluyó en el archivo judicial el documento sobre el proceso de reasignación de casos, “previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte”, recogió Emol.

En ese marco, se dio a conocer que la nueva encargada de la causa es Analisa Torres.

¿Quién es Analisa Torres?

La magistrada, de ascendencia puertorriqueña, nació en Nueva York en 1959. Proviene de una familia de abogados, pues su padre, Frank Torres, fue juez de la Corte Suprema en Nueva York; y su abuelo, Felipe Torres, se desempeñó como juez de familia.

Respecto a su formación académica, se graduó con honores en la Universidad de Harvard y se doctoró en la Escuela de Derecho de Columbia.

Según consignó El País, Torres fue nombrada jueza federal de distrito en Nueva York en abril de 2013, durante el gobierno de Barack Obama.

Durante más de una década estuvo a cargo de casos penales, civiles y regulatorios. Previamente, y además de trabajar en bufetes privados, estuvo en varios tribunales de la ciudad, como la corte criminal, la corte civil y el Tribunal Supremo.

En su labor como jueza, destacó por su fallo en el caso que enfrentó a la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) con la empresa Ripple Labs, respecto al uso de la criptomoneda XRP

El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Cabe destacar que el juicio contra Maduro y Flores, por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a EE.UU., posesión de armas destructivas y torturas, está programado para el 14 de junio de 2027.

Eso sí, la próxima audiencia del caso se prevé para diciembre, de acuerdo a Emol. Dicha instancia está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación, amparándose en la inmunidad soberana.