Rafael Araneda y los rumores que lo vinculan con la animación del Festival de Viña: “Uno nunca sabe…”

El animador nacional, Rafael Araneda, se refirió a los rumores que lo vinculan con la conducción de la próxima edición del Festival de Viña del Mar, labor que realizó durante 8 años, cuando el canal a cargo del evento era Chilevisión.

En una entrevista con La Cuarta, y a raíz de estas especulaciones que lo perfilan como el eventual compañero de Karen Doggenweiler, quien tendría todo listo para asumir como animadora del festival, Araneda abordó los rumores, y no descartó volver en algún momento al certamen de la Ciudad Jardín.

“Uno nunca sabe, depende de la circunstancia, el proyecto, depende de tantas cosas. Me han comentado que se habla mucho del tema…”, señaló al citado medio, antes de ser interrumpido por su esposa, Marcela Vacarezza, quien también participó de la conversación, y confesó: “A mí me gustaría, el problema es que ha salido por allá nomás porque no hay noticia”.

Por su parte, el comunicador subrayó que “son rumores, nada. Sería una falsedad decir lo contrario”.

“Siempre me seducen los desafíos y dependiendo de cuál sea el proyecto evidentemente a uno le podría seducir el desafío”, sostuvo.

En tanto, Vacarezza insistió en que “a mí me gustaría… yo soy más directa que tú para decir las cosas”, y a la vez, dejó en claro que no le molesta la exposición que tienen los animadores del festival.

“Lo hizo 8 años ya, ya estoy acostumbrada. Y estoy acostumbrada a que me digan cualquier cosa también. A ver, son 8 años, es ene experiencia, yo creo que se vivió todo. Los primeros años son los más difíciles porque era algo nuevo, pero ya después… no”, concluyó.