Ramírez por informe de Standard & Poor’s: “Nos vamos a seguir hundiendo en este hoyo si el Gobierno no cambia las propuestas”

De “lamentable” calificó el jefe de Bancada de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, el escenario de Chile dado a conocer por la Agencia Global Standard and Poor’s (S&P), en el que reconoce una rebaja “negativa” en la proyección de riesgo para el país.

En esa línea, el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, argumentó que “nuestro desempeño económico nos puede hacer pagar en el futuro muchos intereses en vez de gastar esa plata en salud, educación o vivienda”.

“El desempeño económico de Chile comparado con el resto de Latinoamérica es muy malo y comparado con el resto de los países del mundo desarrollado es horrible, y el Gobierno, como respuesta, sigue insistiendo en las malas ideas”, argumentó el legislador.

Asimismo, recordó que “nos llaman a un pacto fiscal que consiste en subir impuestos, cuando lo que hay que hacer es bajarlos. Insiste en la explotación del litio a través de una empresa nacional del litio, cuando lo que hay que hacer es tratar al litio como el cobre y hacerlo concesible”.

Para Ramírez estas son señales de alerta para el Gobierno. “No nos podemos dar el lujo de no avanzar en reformas cruciales para el país, pero hay ´oídos sordos´ de un Ejecutivo que no transa, no dialoga”.

“El Gobierno nos llama al diálogo y estamos dispuestos a dialogar, pero nos vamos a seguir hundiendo en este hoyo si el Gobierno no cambia las propuestas que tiene sobre la mesa. Porque estas ideas clásicas, socialistas, jamás han logrado hacer que una economía tenga buen desempeño”, indicó el diputado.

Por esta razón, el diputado Guillermo Ramírez hizo un llamado al Gobierno y específicamente al ministro Marcel a “escuchar”, “tenemos bastante que decir y aportar, pero si no hay una comunicación directa, difícilmente podremos avanzar”.

“Le decimos al ministro Mario Marcel que, si escuchamos, que, si hemos estado disponibles, pero es triste sentirse –como oposición- fuera de este ´supuesto´compromiso en materias que son lo más importantes para los chilenos, mayores pensiones y un IPC controlado”, cerró el Jefe de Bancada de la UDI.