Real Madrid cancela viaje a la gala del Balón de Oro tras enterarse que Vinícius no ganará el trofeo

Una gran polémica se generó durante las últimas horas en el mundo del fútbol, luego de que se revelara que el futbolista del Real Madrid, Vinícius Júnior, y los otros nominados del equipo español a la gala del Balón de Oro, no asistirán a la ceremonia que se llevará a cabo este lunes.

Según consignó Radio Biobío, y de acuerdo a lo que explicaron desde el cuadro merengue a Agencia EFE, el club tomó esta decisión tras enterarse que Vinícius no ganará el premio al mejor jugador de la temporada.

El conjunto hispano tenía previsto viajar la tarde de este lunes a París, pero cancelaron los planes después de conocer dicha información.

Luego, se evaluó si el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, viajaría a la ceremonia, pero finalmente se determinó que este último tampoco irá.

En la anterior temporada, el delantero brasileño anotó 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, y fue una de las figuras en la obtención de La Liga y la Champions League, por lo que se esperaba que él fuera el principal candidato a ganar el trofeo del mejor futbolista.

No obstante, según el elenco blanco esto no será así. A la vez, el club le transmitió a la mencionada agencia que consideran una falta de respeto que los criterios del premio no proclamen como ganador a Vinícius ni a Dani Carvajal.

De esta forma, el jugador español del Manchester City, Rodrigo Hernández, se convirtió en el gran favorito para ganar el Balón de Oro.

Cabe destacar que, además de Vinícius y Carvajal, hay otros cuatro futbolistas del Real Madrid que competían por el Balón de Oro, que corresponden a Jude Bellingham, Federico Valverde, Antonio Rüdiger y Toni Kroos, quien se retiró del fútbol luego de la última Eurocopa.