Reforma Previsional: Amarillos y PDG se abren a la aprobación en general

Representantes del Partido de la Gente (PDG) y de Amarillos por Chile manifestaron su voluntad a discutir el proyecto de Reforma Previsional presentado por el Gobierno, pero dejaron en claro que van a intentar reponer la distribución completa del 6% de cotización adicional a las cuentas individuales de los cotizantes.



Es decir, darían sus votos para que se apruebe en general el proyecto, pero se opondrían en la discusión en particular a la distribución equitativa de 3 puntos adicionales para cuentas individuales y 3 puntos para seguridad social, como se establece en el proyecto actual.



En ese contexto, la diputada del PDG, Karen Medina, sostuvo que “vamos a aprobar la idea de legislar porque para eso estamos mandatados. La idea de legislar tiene que continuar y pasar todo el proceso. Lo que le pedimos al Gobierno es que tengan la capacidad de escuchar a los parlamentarios y la ciudadanía. El 3% y 3% no está siendo respaldado”.



Rubén Oyarzo, del mismo partido, quien había puesto en duda su votación ya que el Gobierno no había acogido su propuesta de autopréstamo, dijo que “creemos que se debe discutir. Sin embargo, en particular no estamos de acuerdo en varios puntos, como la tabla de mortalidad y el seguro de mortalidad”.



“La idea es sacar una reforma que deje contentos a la mayoría se los chilenos y chilenas. Estamos de acuerdo con apoyar la idea de legislar, pero se debe escuchar a la ciudadanía. La gente quiere su 6% y la propiedad del 6%”, manifestó.



Por su parte Andrés Jouannet, diputado de Amarillos por Chile, aprobaría la idea de legislar, aunque dijo que “queremos que el 6% vaya a los trabajadores”. En esa línea, anunció que “presentaremos una propuesta donde se diga de dónde podemos sacar los recursos para tener una PGU a $250 mil”.



Los votos del PDG y Amarillos son vitales para la pretensión del Ejecutivo en su intento por seguir avanzando en la tramitación de una reforma que lleva 10 años en el debate público.