Renovación Nacional pide al Tribunal Electoral inhabilitar a Jadue como candidato a diputado

Renovación Nacional (RN) pidió ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana la inhabilidad de Daniel Jadue (PC) como candidato a diputado por el Distrito 9 de Región Metropolitana, esto tras confirmarse la acusación de la Fiscalía.



El abogado Marcelo Brunet, que representa a la colectividad, presentó la solicitud la que se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Política, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona, por estar acusado en un delito que merezca pena aflictiva.



Este jueves, la justicia confirmó la acusación por parte del Ministerio Público en contra del exalcalde de Recoleta por los delitos de fraude al Fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal.



“Al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector, lo que significa que no puede votar ni ser candidato. Esperamos que esto se cumpla, por eso solicitamos la declaración de su inhabilidad como candidato al tribunal electoral regional”, explicó Brunet.



El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago modificó este jueves la audiencia de preparación de juicio oral fijándola para el 8 de octubre próximo. El tribunal, además, rechazó la solicitud de la defensa del imputado para ampliar el plazo de investigación.